Колективний імунітет: що це та чому він дуже важливий

Колективний імунітет – це імунітет до інфекцій, який виникає в групи людей і дозволяє зупинити поширення хвороб та досягається завдяки вакцинації. Він захищає людей, які не мають власного імунітету.

Важливість колективного імунітету була вперше продемонстрована на прикладі віспи, де для його досягнення первинною метою була імунізація 80% населення. Хоча остаточна ліквідація в 1977 році була досягнута з вищим охопленням вакцинацією, колективний імунітет повністю зупинив хворобу.

Також на тему: Православна церква України підтримала вакцинацію

Імунна більшість забезпечує безпеку для інших. Якщо майже всі імунні, то в інфекції не буде достатньо мішеней, які вона зможе вразити, і майже ніхто не буде поширювати хворобу. Таким чином можна перервати передачу інфекції та усунути хвороба назавжди.

Як результат, навіть люди зі слабким або відсутнім специфічним імунітетом до конкретної інфекції можуть бути в безпеці, тому що вакциновані люди навколо них не хворіють.



Вакцинація формує колективний імунітет / unsplash.com

Які люди будуть завжди залежати від колективного імунітету

Люди без повноцінної імунної системи (первинні імунодефіцити);

Люди з імуносупресією (отримують хіміотерапію, які перенесли трансплантацію органів і тд, чия імунна система ослаблена);

Люди з ВІЛ;

Новонароджені;

Літні люди.

Чому колективний імунітет важливий?

Економічна складова є важливим параметром при визначенні стратегії вакцинації в країні. У США було підраховано, що введення чотиривалентної менінгококової кон'югованої вакцини заощадила 551 мільйон доларів прямих і 20 мільйонів доларів непрямих витрат, включаючи витрати, пов'язані з набутою постійною інвалідністю та передчасну смерть від інфекційного захворювання.

Щорічно у світі вакцини запобігають майже 6 мільйонів смертей. У США на 99% зменшилася захворюваність за дев'ятьма захворюваннями, для яких вакцини були рекомендовані протягом десятиліть. Зниження захворюваності супроводжувалося аналогічним зниженням смертності й наслідків захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.