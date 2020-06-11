У ВООЗ відповіли, коли людина, що хвора на коронавірусну хворобу, найбільш заразна для навколишніх. Згідно з останніми дослідженнями, ймовірність зараження інших настає із першими симптомами недуги.

Коронавірус підступна хвороба, через швидкість поширення інфекції та високий показник заразності, пандемію не вдається зупинити, пише ETimes.

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У людей, в організмі з'являється більше вірусу під час або близько того часу, коли у них з'являються симптоми, і це відбувається дуже рано,

– зазначила епідеміологиня ВООЗ Марія ван Керхове.

Втім, попередні дослідження німецьких дослідників свідчили, що люди з легкими симптомами можуть бути заразними до 8-9 днів, і "це може бути набагато довше для людей з важчими захворюваннями".

Доктор Майк Райан, головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій, зазначив, що новий коронавірус осідає у верхніх дихальних шляхах, що й робить передачу вірусу такою легкою.

Це означає, що ви можете відчувати себе в ресторані зовсім добре, але ви вже можете бути інфікованим, а вірус передаватися іншим,

– додали у ВООЗ.

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