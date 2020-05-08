Коли краще займатись сексом: зранку чи ввечері

Хтось звик займатись сексом ввечері і вважає, що напівтемрява найкращий час, щоб розслабитися. Але науковці говорять про те, що від ранкового сексу ви можете отримати набагато більше задоволення.

Задоволення від сексу залежить від низки факторів — від фізичного здоров'я й рівня лібідо та психоемоційного стану партнерів. Але якщо не враховувати індивідуальні чинники, дослідники говорять, що ранковий секс може принести більше задоволення.

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Що кажуть сексологи про ранковий секс

Вранці люди швидше збуджуються: як жінки, так і чоловіки. Зокрема, у чоловіків вранці спостерігається найвищий рівень тестостерону, який відновлюється протягом ночі.



Секс може бути чуттєвішим зранку / Фото Unsplash

Концентрація тестостерону у крові після пробудження найвища. Окрім того, високий рівень ще одного гормону – кортизолу. Відтак, чоловічий організм найкраще підготовлений до фізичної активності, чи то секс, чи то тренування,

– зазначають фахівці.

Така ж ситуація з естрогеном, який має вплив на жіноче сексуальне бажання, вранці рівень естрогенів на піку. Це означає, що у ранковий час жіночий організм краще підготовлений до сексу. До того ж, вранці у жінок посилюється кровотік в піхву, а це сприяє кращій чутливості й насолоді від сексу.

Проте, щодо жінок, то варто пам'ятати, що збудження залежить від фази менструального циклу. Як правило, жінки відчувають більше збудження в першій половині свого циклу (фолікулярна й овуляторна фази), коли рівень гормонів стабільний.

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