Коли медики отримають 300% надбавки: Степанов нарешті назвав дати

Надбавку медикам, які лікують коронавірус, за березень повністю виплатили вже більшість областей. За минулий місяць розпочнуть нараховувати цього тижня (11-17 травня).

Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає 24 канал.

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За його словами, 12 травня відбулася селекторна нарада під головуванням президента за участю прем'єра, керівника Офісу президента і глав облдержадміністрацій, на якій обговорювали виплати 300% надбавки медикам.

Максим Степанов “У нас є дві частини: виплати за березень і за квітень. Що стосується березня: більшість областей вже виплатило в повному обсязі згідно з наданими ними довідками. При виплатах виникли деякі бюрократичні колізії, які вимагають врегулювання”.

Він також пояснив чому сталася така затримка виплат за квітень. За його словами, це пов'язано з пізнім прийняттям змін до держбюджету.

Національна служба здоров'я України отримала всі кошти й зараз триває процес укладання договорів з лікарнями. В тарифи COVID-19 закладена виплата 300% надбавки медикам в повному обсязі. Сподіваюся, вже на цьому тижні підуть виплати,

– сказав Степанов.

Виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фінансування на ці потреби виділили. А те, що медики не отримали грошей – винна влада на місцях.

Денис Шмигаль “Кабінет міністрів ще минулого місяця нарахував усі кошти. Замість того, щоб забезпечити лікарів доплатами, розпочалось якесь незрозуміле перекидання папірцями й гальмування процесів. Вже усі доплати здійснили за березень, і наразі відбувається нарахування доплат за квітень. Всі області мають однакові умови та інструкції”.

За його словами це питання перебуває на його особистому контролі, президента Зеленського та міністра охорони здоров'я Степанова.

Станом на 13 травня в Україні на коронавірус захворіло 3208 медики, 23 з них померли. Такий високий показник пояснюються поганим забезпеченням лікарень та відсутністю засобів захисту.

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