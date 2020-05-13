Коли медики отримають 300% надбавки: Степанов нарешті назвав дати
Надбавку медикам, які лікують коронавірус, за березень повністю виплатили вже більшість областей. За минулий місяць розпочнуть нараховувати цього тижня (11-17 травня).
Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає 24 канал.
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За його словами, 12 травня відбулася селекторна нарада під головуванням президента за участю прем'єра, керівника Офісу президента і глав облдержадміністрацій, на якій обговорювали виплати 300% надбавки медикам.
Він також пояснив чому сталася така затримка виплат за квітень. За його словами, це пов'язано з пізнім прийняттям змін до держбюджету.
Національна служба здоров'я України отримала всі кошти й зараз триває процес укладання договорів з лікарнями. В тарифи COVID-19 закладена виплата 300% надбавки медикам в повному обсязі. Сподіваюся, вже на цьому тижні підуть виплати,
– сказав Степанов.
Виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фінансування на ці потреби виділили. А те, що медики не отримали грошей – винна влада на місцях.
За його словами це питання перебуває на його особистому контролі, президента Зеленського та міністра охорони здоров'я Степанова.
Станом на 13 травня в Україні на коронавірус захворіло 3208 медики, 23 з них померли. Такий високий показник пояснюються поганим забезпеченням лікарень та відсутністю засобів захисту.
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