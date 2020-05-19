Коли розпочнуться медичні закупівлі ліків: відповідь МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я відповіли, що медичні закупівлі препаратів за державними програмами лікування почнуть незабаром, а поставку можна очікувати в кінці 2020 або у 2021 році.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на традиційному ранковому брифінгу, пише Здоров'я 24.
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Він зазначив, що вже закінчується затвердження нормативних документів для проведення закупівель лікарських засобів за кошти держбюджету 2020 року.
Степанов також розкритикував "розбалансованість в закупівлях, повну неготовність і безлад в цьому напрямку", коли він прийшов у МОЗ.
Це також не складений до кінця перелік медзасобів з кількістю і потребою, яка необхідна на закупівлю 2020 року… Ми побачили відсутність нормативної бази, яку потрібно було врегулювати відповідно до законодавства. Ми розробили нормативні документи, подали на розгляд Кабміну, і перелік був прийнятий. Необхідно ще прийняти ряд нормативних документів, які закінчують процедуру затвердження, і тоді почнеться процедура закупівлі,
– наголосив Максим Степанов.
Степанов нагадав, що медикаменти в Україні закуповують за двома напрямками: через міжнародні організації і через Державне підприємство Медичні закупівлі.
На закупівлю ліків передбачено близько 10 мільярдів гривень в бюджеті 2020 року. Стосовно медикаментів, які використовуються у цьому році, вони були закуплені за кошти 2018 і 2019 років.
Через це блокування люди можуть залишитися без вакцин та необхідних препаратів.
Мовиться про вакцини для проведення щеплень, антиретровірусну терапію для людей з ВІЛ, ліки для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами. Загалом блокується 38 напрямків.
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