Коли розпочнуться медичні закупівлі ліків: відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли, що медичні закупівлі препаратів за державними програмами лікування почнуть незабаром, а поставку можна очікувати в кінці 2020 або у 2021 році.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на традиційному ранковому брифінгу, пише Здоров'я 24.

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Він зазначив, що вже закінчується затвердження нормативних документів для проведення закупівель лікарських засобів за кошти держбюджету 2020 року.

Степанов також розкритикував "розбалансованість в закупівлях, повну неготовність і безлад в цьому напрямку", коли він прийшов у МОЗ.

Це також не складений до кінця перелік медзасобів з кількістю і потребою, яка необхідна на закупівлю 2020 року… Ми побачили відсутність нормативної бази, яку потрібно було врегулювати відповідно до законодавства. Ми розробили нормативні документи, подали на розгляд Кабміну, і перелік був прийнятий. Необхідно ще прийняти ряд нормативних документів, які закінчують процедуру затвердження, і тоді почнеться процедура закупівлі,

– наголосив Максим Степанов.

Степанов нагадав, що медикаменти в Україні закуповують за двома напрямками: через міжнародні організації і через Державне підприємство Медичні закупівлі.

На закупівлю ліків передбачено близько 10 мільярдів гривень в бюджеті 2020 року. Стосовно медикаментів, які використовуються у цьому році, вони були закуплені за кошти 2018 і 2019 років.

Що відомо про блокування медичних закупівель? Ексголова МОЗ Уляна Супрун раніше говорила, що нинішнє керівництво МОЗ затягує закупівлі ліків та медпрепаратів за державними програмами лікування.



Через це блокування люди можуть залишитися без вакцин та необхідних препаратів.



Мовиться про вакцини для проведення щеплень, антиретровірусну терапію для людей з ВІЛ, ліки для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами. Загалом блокується 38 напрямків.

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