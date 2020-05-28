Коли в Україні очікувати нульову статистику захворювання на коронавірус

В Україні кожен день фіксують нові випадки захворюваності на коронавірус. Однак невдовзі наша країна може дійти до нульової статистики, коли за день не буде зафіксовано жодного нового випадку зараження.

Поки в Міністерстві охорони здоров'я доволі обережні за такими датами. Адже, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, все буде залежати від того, як надалі себе буде поводити вірус. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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22 червня – орієнтовна дата, коли в Україні не будуть реєструватися нові захворювання на коронавірус, відзначив Ляшко.

Важливо! Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 21 905 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу зафіксували 321 новий випадок.

При цьому він додав, що поки невідомо, чи коронавірус буде мати сезонність, як це є у грипоподібних захворювань.

Як Росія вносить неочікувані зміни до географії циркулювання вірусу

За словами Ляшка, географія циркулювання коронавірусу повторює грип і грипоподібні захворювання. Після падіння динаміки в Китаї настала черга Європи. За ними мала б йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія. Однак в цьому традиційному графіку все ламає Росія, яка показує динаміку в той час, коли в інших європейських країнах хвороба пішла на спад. Відтак такі неочікувані фактори можуть внести свої зміни в поширені коронавірусу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу