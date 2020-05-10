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Коли в Україні завершиться масковий режим: відповідь Ляшка

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Коли в Україні завершиться масковий режим, - Ляшко
Скасування маскового режиму можливе після зниження захворюваності / Галас

Українці зможуть зняти захисні маски вже до кінця літа, якщо знизиться рівень захворюваності на коронавірус. Чи продовжувати знову карантин – уряд вирішить 22 травня.

Якщо захворюваність на COVID-19 знизиться, можна буде говорити не лише про скасування маскового режиму, а й про відкриття дитячих садочків. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350 – 500 випадків і маска стане з нами невід'ємним другом до кінця цього року,
– наголосив Ляшко.

Чи доцільно продовжувати карантин ще раз – уряд, з огляду на епідеміологічну ситуацію, вирішуватиме 22 травня.

"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками та соціальною дистанцією. Іншого виходу немає", – зазначив головний санітарний лікар.

Важливо! Рішення уряду про послаблення карантину набуде чинності з 11 травня. А загалом карантин продовжили до 22 травня.

Станом на 9 травня в Україні зафіксували 15 232 випадки коронавірусу, з них 391 – летальний. Одужали 3 060 людей.

Що запрацює з 11 травня
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Карантин в Україні 2020 Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Здорове життя
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