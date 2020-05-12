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Коли Україна відкриє кордони: пояснення МОЗ

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Коли відкриють кордони у 2020, Україна – пояснення МОЗ
Коли відновлять авіасполучення / unsplash.com

В питанні відкриття державного кордону Україна орієнтується на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу. А також на рішення інших країн Європи.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Він наголосив, що МОЗ слідкує за засіданнями профільних міністерств, які відповідають за епідемічну ситуацію і за транспортне сполучення в ЄС.

Віктор Ляшко 
“Щотижня в ЄС відбувається засідання. Вони розглядають можливість відкриття авіаційного сполучення й обговорюють запуск туристичного літнього сезону. Щотижня вони це обговорюють і рішення до цього часу не прийнято. Україна уважно слідкує за ними”.

За його словами, для орієнтира Україна обрала Польщу, тому що за динамікою захворюваності ця Європейська країна випереджає нас. 

Вже будемо слідкувати, як вони будуть відкривати кордони. Розумієте, коронавірус – новий вид інфекції, тому складно робити орієнтовні прогнози. Вони досить рідко підтверджуються,
– сказав Ляшко.

Зазначимо, що з 15 травня Латвія, Литва та Естонія домовилися відкрити внутрішні кордони. Однак Єврокомісія рекомендувала продовжити закриття кордонів ЄС до 15 травня

Натомість Іспанія планує розпочати приймати туристів не раніше 2021 року, але це ще не остаточне рішення. Також планує не поспішати з відкриттям кордонів й Італія, пускати туристів розпочнуть восени. 

Рішення відкрити кордони країни і зняти ряд інших обмежень, які вводилися через коронавірус, влада Чехії ухвалила ще 24 квітня. Жителі країни зможуть виїжджати за кордон на відпочинок.

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Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Безвізовий режим Євросоюз Олег Ляшко Лікування
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