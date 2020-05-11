Коли і як закінчиться пандемія COVID-19: історики провели паралель з попередніми пандеміями

Історики вважають, що пандемія має два типи закінчень: медичну, яка виникає, коли рівень захворюваності та смертності падає, та соціальну, коли епідемія страху з приводу захворювання зменшується.

Епідемія може закінчитися не тому, що медицина перемогла хворобу, а тому що люди втомилися від паніки і вчаться жити в нових умовах, пише The New Yotk Times.

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Коли люди запитують, коли закінчиться пандемія, вони переважно мають на увазі соціальне її значення. Щось схоже нині відбувається і в дискусіях щодо COVID-19:

Як ми бачили в дискусії щодо запуску економіки, багато питань щодо так званого кінця визначаються не медичними даними та даними охорони здоров'я, а соціально-політичним,

– сказав історик з Гарварду Аллан Брандт.

До прикладу, чума тричі ставала причиною пандемії та за різними підрахунками забрала життя від 75 до 200 мільйонів людей. Втім, ще під час першої пандемії були люди, які ділилися на два типи: одні ховалися у своїх домівках, а інші хотіли жити "на повну" попри жахливу картину на вулицях та у госпіталях. Зокрема, Джованні Боккаччо писав, що хоче "сильно пити, насолоджуватися життям на повну, співати й веселитися, задовольняти всі свої бажання, коли з'явиться можливість і сприймати все це, як один величезний жарт".

Цікаво, що є кілька версій, чому масштабне поширення чуми після третьої пандемії. Основна з них – це холодна погода, яка сильно зменшувала кількість пацюкових бліх. Втім, це все одно не виключало поширення хвороби повітряно-крапельним шляхом.



Слово "чума" досі викликає страх / Фото: cvltnation.com

Звісно, чума нікуди не зникла. Вакцина проти неї існує, але вона не може вберегти від найскладнішої (легеневої) форми хвороби та використовується лише на людях, які мають найвищі ризики зараження.

Нині чума зустрічається на всіх континентах, окрім Океанії, але переважна більшість випадків зараження людини з 1990 років трапляються в Африці: у Демократичній Республіці Конго, Перу та на Мадагаскарі. Її ефективно лікують за допомогою антибіотиків, головне – вчасно звернутися за медичною допомогою. Попри це, сам термін хвороби досі наводить на людей страх.

Іншу пандемію вдалося викорінити суто медичним шляхом. Вакцина проти віспи дозволяє вберегти від зараження впродовж всього життя. Симптоми віспи настільки незвичні, що наявність інфекції є очевидною. Це значно спрощує слідкування за поширенням хвороби та відстеження контактних осіб. Але до винайдення вакцини, хвороба забрала життя у щонайменше одного мільярда людей.

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Натомість іспанський грип, який спалахнув у 1918 році, став наявним прикладом економічного та соціального впливу пандемії (яка виникала двічі) на соціум. Вчені встановили, що пандемія призвела до зменшення рівня освіти серед населення. На думку експертів, грип з часом просто мутував до менш летального штаму.

До того, як спалах закінчився, померло від 50 до 100 мільйонів людей по ​​всьому світу.

Як на думку істориків закінчиться пандемія COVID-19

Історики кажуть, що пандемія коронавірусу може закінчитися ще до того, як людство винайде вакцину чи ефективне лікування. Просто через те, що людство втомиться жити у такому режимі.

Я думаю, що існує така соціально-психологічна проблема виснаження та розчарування. Може настати момент, коли люди просто скажуть: "Досить. Я заслуговую на те, щоб мати можливість повернутися до свого звичайного життя",

– сказала історичка з Єльського університету Наомі Роджерс.

Це вже відбувається. У деяких країнах поступово послаблюють обмеження попри попередження ВООЗ, дозволяючи відкриття перукарень, салонів краси та тренажерних залів.

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