Коли закінчиться пандемія COVID-19: вчені назвали дати

Вчені провели дослідження, яке допомогло з'ясувати, коли ж закінчиться пандемія COVID-19. Згідно з результатами, смертоносна недуга загрожуватиме людям ще відносно недовго.

Дослідники заявили, що очікувати закінчення пандемії варто восени, повідомляє видання Daily Mail.

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Пандемія COVID-19 у різних країнах закінчиться у різний час:

Великобританія – приблизно 30 вересня;

США – орієнтовно 11 листопада.

Італія – 24 жовтня.

Бразилія – до кінця року.

Річ у тім, що в останній країні, Бразилії, зафіксували великий спалах COVID-19. Ця країна посіла 2 місце за захворюваністю. Саме тому громадянам Бразилії доведеться бути в зоні ризику до кінця року. У США ситуація краща, там показники захворюваності стабільні.

Однак вчені запевнили, що гарантувати точність цих прогнозів не можуть, адже вірус дуже складний. Також це залежить від обмежень, які вводять у різних країнах, та від кількості тестувань.

За словами вчених, сильно радіти таким прогнозам не потрібно. Такий оптимізм може послабити дисципліну і контроль, а це буде причиною для поширення вірусу та інфекції. У такому випадку прогнози точно будуть не дійсні.

Що відомо про COVID-19 в Україні? Станом на 24 травня 2020 року смертоносну недугу виявили у 20 986 українців, з них 617 померли, а ще 7 108 – одужали. Найбільше хворих зафіксували у Чернівецькій області – 3028 осіб. З них лише 798 одужали.