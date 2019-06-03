Коли біль в спині має насторожити
Існує система "червоних прапорів" - симптомів, які повинні викликати у лікаря діагностичну настороженість.
Список симптомів склала лікар-невролог Олена Гайворонська.
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Скарги
виникнення болю з новими, незвичними характеристиками у віці менш як 20 або більш як 55 років,
біль, яка не залежить від руху, біль в спокої,
посилення болю в нічний час,
біль, який зростає,
відсутність полегшення болю або посилення після лежання,
локалізація болю в грудному відділі хребта або в грудній клітці,
тривале нездужання, лихоманка, безпричинна втрата маси тіла;
Біль в спині небезпечна
Анамнез (історія життя і захворювання)
перенесення травма спини,
наявність в анамнезі онкологічних (злоякісних) захворювань,
персистильна інфекція,
остеопороз,
тривалий прийом кортикостероїдів (в тому числі у вигляді інгаляцій),
застосування антикоагулянтів,
внутрішньовенне вживання наркотичних препаратів,
імунодефіцит (в тому числі ВІЛ-інфекція), прийом імуносупресивних препаратів;
Огляд
наявність у пацієнта осередкової неврологічної симптоматики (слабкість кінцівок, оніміння, порушення сечовипускання і дефекації),
біль при пальпації та перкусії хребта, посилення болю при напруженні,
виражена деформація хребта,
пульсуюче утворення в черевній порожнині;
Лабораторна діагностика
підвищення ШОЕ, СРБ,
незрозуміла анемія,
коагулопатія,
тромбоцитопенія;
Лікування
відсутність позитивного ефекту від консервативного лікування пацієнта протягом 4-6 тижнів.
Наявність цих симптомів (особливо сукупності) у пацієнта з болем у спині має змусити лікаря краще подумати про причини болю і виключити серйозну патологію.
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