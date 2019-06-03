Коли біль в спині має насторожити

Існує система "червоних прапорів" - симптомів, які повинні викликати у лікаря діагностичну настороженість.

Список симптомів склала лікар-невролог Олена Гайворонська.

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Скарги

виникнення болю з новими, незвичними характеристиками у віці менш як 20 або більш як 55 років,

біль, яка не залежить від руху, біль в спокої,

посилення болю в нічний час,

біль, який зростає,

відсутність полегшення болю або посилення після лежання,

локалізація болю в грудному відділі хребта або в грудній клітці,

тривале нездужання, лихоманка, безпричинна втрата маси тіла;



Біль в спині небезпечна

Анамнез (історія життя і захворювання)

перенесення травма спини,

наявність в анамнезі онкологічних (злоякісних) захворювань,

персистильна інфекція,

остеопороз,

тривалий прийом кортикостероїдів (в тому числі у вигляді інгаляцій),

застосування антикоагулянтів,

внутрішньовенне вживання наркотичних препаратів,

імунодефіцит (в тому числі ВІЛ-інфекція), прийом імуносупресивних препаратів;

Огляд

наявність у пацієнта осередкової неврологічної симптоматики (слабкість кінцівок, оніміння, порушення сечовипускання і дефекації),

біль при пальпації та перкусії хребта, посилення болю при напруженні,

виражена деформація хребта,

пульсуюче утворення в черевній порожнині;

Лабораторна діагностика

підвищення ШОЕ, СРБ,

незрозуміла анемія,

коагулопатія,

тромбоцитопенія;

Лікування

відсутність позитивного ефекту від консервативного лікування пацієнта протягом 4-6 тижнів.

Наявність цих симптомів (особливо сукупності) у пацієнта з болем у спині має змусити лікаря краще подумати про причини болю і виключити серйозну патологію.

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