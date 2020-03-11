Коли буде достатньо антисептиків в Україні: відповідь Ляшка
МОЗ провів зустріч з вітчизняними виробниками антисептиків та засобів дезінфекції в Україні. Адже в країні виник дефіцит дезінфікуючих засобів через паніку населення щодо коронавірусу.
Достатня кількість антисептиків з'явиться в Україні найближчим часом, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
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З виробниками антисептичних засобів провели нараду та з'ясували, чому виникли проблеми із забезпеченням населення антисептиками. Ляшко зазначив, що до кінця тижня такої проблеми в Україні не буде.
За словами Ляшка, виробники мають достатньо сировини з якої виготовляють антисептики, а відтак проблем з наявністю і доступом до антисептичних засобів не повинно бути.
Чисті руки – одна з умов, яких слід дотримуватися, аби не заразитися коронавірусом Covid-19. Відтак, їх потрібно або регулярно мити, або користуватися антисептиком. Пам'ятайте, що хороший антисептик повинен містити 60–80% спирту або 2% хлоргексидину. Обробляти руки антисептиком треба 30 секунд, тривалість миття рук теж повинна бути не меншою.
Ось приклад, як правильно очищувати руки.
Як правильно мити руки/Фото: ВООЗ
Рекомендації ВООЗ щодо запобігання поширенню інфекції:
- Мити руки з милом та дотримуватись правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – використовуйте антисептики.
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте ліктем.
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись, ретельно мийте фрукти та овочі.
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.
- У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
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