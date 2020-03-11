Коли буде достатньо антисептиків в Україні: відповідь Ляшка

МОЗ провів зустріч з вітчизняними виробниками антисептиків та засобів дезінфекції в Україні. Адже в країні виник дефіцит дезінфікуючих засобів через паніку населення щодо коронавірусу.

Достатня кількість антисептиків з'явиться в Україні найближчим часом, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

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З виробниками антисептичних засобів провели нараду та з'ясували, чому виникли проблеми із забезпеченням населення антисептиками. Ляшко зазначив, що до кінця тижня такої проблеми в Україні не буде.

Віктор Ляшко “Сьогодні у нас відбулася зустріч з усіма вітчизняними виробниками дезінфікуючих засобів. Ми у них запитали про проблеми і про готовність забезпечити нашу країну дезінфікуючими та антисептичними розчинами для того, щоб не було проблем, прогалин. Ми почули про їхні проблеми, і я думаю, за тиждень всі питання будуть вирішені”.

За словами Ляшка, виробники мають достатньо сировини з якої виготовляють антисептики, а відтак проблем з наявністю і доступом до антисептичних засобів не повинно бути.

Чисті руки – одна з умов, яких слід дотримуватися, аби не заразитися коронавірусом Covid-19. Відтак, їх потрібно або регулярно мити, або користуватися антисептиком. Пам'ятайте, що хороший антисептик повинен містити 60–80% спирту або 2% хлоргексидину. Обробляти руки антисептиком треба 30 секунд, тривалість миття рук теж повинна бути не меншою.

Ось приклад, як правильно очищувати руки.



Як правильно мити руки/Фото: ВООЗ

Рекомендації ВООЗ щодо запобігання поширенню інфекції:

Мити руки з милом та дотримуватись правил гігієни. Якщо немає доступу до води та мила – використовуйте антисептики.

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте ліктем.

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись, ретельно мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання.

У випадку епідемії, уникайте скупчень людей та на деякий час забудьте про використання громадського транспорту.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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