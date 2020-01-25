Коли буде готова вакцина проти коронавірусу: прогнози фахівців

Перші клінічні випробування вакцини від коронавірусу нового типу відбудуться впродовж трьох місяців. Однак досвід попередніх років свідчить про те, що створення вакцини потребує значно більше часу. Зокрема, вакцина від лихоманки Ебола була створена лише через 20 років досліджень. А щеплень від вірусу Зіка або атипової пневмонії дотепер не існує.

Загадковий коронавірус швидкими темпами поширюється з Китаю до інших країн. У спробі зупинити епідемію органи охорони здоров'я та фармацевтичні компанії розпочинають розробку вакцини. Однак досвід попередніх років показує, що з нинішньою системою організації досліджень на це можуть піти роки, повідомляє Business Insider.

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Що обіцяють вчені

За оптимістичним прогнозом директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктора Ентоні Фаучи, рання редакція вакцини з'явиться впродовж декількох місяців, а клінічні дослідження першої фази пройдуть ще до початку літа.

Втім досвід попередніх розробок вакцин проти небезпечних захворювань невтішний – процес триває набагато повільніше.



Cтворення вакцини проти коронавірусу триватиме, ймовірно, довше, аніж наразі обіцяють/Фото:Unsplash

Попередній досвід

Перша вакцина проти лихоманки Ебола була схвалена лиш нещодавно, через 20 років досліджень і чотири роки клінічних випробувань. Вакцини від вірусу Зіка, який почав поширюватися по світу у 2015 році, до цього часу не існує: препарат знаходиться на стадії тестування.

Досвід боротьби з атиповою пневмонією (SARS), яка, як і нинішня інфекція, зародилася в Китаї та була спричинена коронавірусом, також не створена. Хоч з моменту її спалаху пройшло понад 15 років.

У випадку з SARS це пояснюють тим, що зусилля органів охорони здоров'я дозволили зупинити поширення вірусу і необхідність в профілактиці відпала.



Вакцина проти коронавірусу наразі необхідна/Фото:Unsplash

Дія і протидія

Дослідники відзначають, що для створення повноцінної вакцини необхідне джерело фінансування, яке продовжить підтримку і після закінчення гострої фази епідемії.

Саме так сталося з дослідниками, які розробляли препарат проти атипової пневмонії. Коли занепокоєння з приводу цієї хвороби стихло, співробітників перевели на проєкт розробки вакцини проти близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

Інша проблема — відсутність точної інформації щодо багатьох аспектів нового захворювання, зокрема інкубаційного періоду. З огляду на всі складнощі, реалістичний термін створення і початку використання вакцини проти китайського вірусу – 1-3 роки.

Чим небезпечний новий вірус

У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає. Станом на 25 січня від коронавірусу померла 41 людина, ще понад 1300 інфіковано .

. Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни . Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США.

. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США. Водночас, лікарі змогли вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу.

від смертельного виду коронавірусу. Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

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