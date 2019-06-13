День медика у 2019 році: дата, історія і традиції свята в Україні
День медичного працівника в Україні відзначають щорічно в третю неділю червня. У цей день українських медиків вітають з професійним святом.
День медичного працівника – це професійне свято всіх без винятку працівників галузі охорони здоров'я в Україні. 2019 року це свято відзначатимуть 16 червня.
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Історія свята
День медичного працівника почали святкувати у 1980 році. А з 1994 року свято встановили на підтримку ініціативи працівників закладів охорони здоров'я України, згідно з президентським указом. Дата святкування визначена на третю неділю червня. Цього дня вдячні пацієнти, близькі люди та сім'я вітають медиків.
Крім України День медичного працівника святкують в Росії, Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові. Наприклад, в Америці Національний день лікаря США святкують 30 березня.
8 фактів про роботу медиків та лікарів:
- Лікарі не носили білі халати до 1800 року.
- Близько 64% лікарів працюють понаднормово.
- Лікарі залишають губки й інші медичні інструменти всередині своїх пацієнтів близько 6000 разів на рік
- Закон в Індії передбачає, що лікарі пишуть рецепт великими літерами для запобігання смертей, викликаних неправильним тлумаченням їх почерку.
- Щоб довести, що бактерії H. pylori можуть викликати виразку шлунка, Баррі Дж. Маршалл випив культуру H. pylori, розвинув виразку й успішно вилікував її антибіотиками й отримав Нобелівську премію за неї у 2005 році.
- Нещодавно робот виконав першу у світі автономну операцію м’яких тканин без будь-якої допомоги лікаря.
- 3 грудня 1967 року Крістіан Барнард здійснив першу трансплантацію серця від людини до людини.
- Структура ДНК була виявлена в 1953 році Френсісом Криком і Джеймсом Уотсоном.
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