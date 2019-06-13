День медика у 2019 році: дата, історія і традиції свята в Україні

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Коли День медика в Україні 2019 – дата, історія, традиції свята
Коли святкують день медика / pixabay.com

День медичного працівника в Україні відзначають щорічно в третю неділю червня. У цей день українських медиків вітають з професійним святом.

День медичного працівника – це професійне свято всіх без винятку працівників галузі охорони здоров'я в Україні. 2019 року це свято відзначатимуть 16 червня

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Історія свята

День медичного працівника почали святкувати у 1980 році. А з 1994 року свято встановили на підтримку ініціативи працівників закладів охорони здоров'я України, згідно з президентським указом. Дата святкування визначена на третю неділю червня. Цього дня вдячні пацієнти, близькі люди та сім'я вітають медиків.

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Крім України День медичного працівника святкують в Росії, Вірменії, Казахстані, Білорусі, Молдові. Наприклад, в Америці  Національний день лікаря США святкують 30 березня.

8 фактів про роботу медиків та лікарів:

  1. Лікарі не носили білі халати до 1800 року.
  2. Близько 64% ​​лікарів працюють понаднормово.
  3. Лікарі залишають губки й інші медичні інструменти всередині своїх пацієнтів близько 6000 разів на рік
  4. Закон в Індії передбачає, що лікарі пишуть рецепт великими літерами для запобігання смертей, викликаних неправильним тлумаченням їх почерку.
  5. Щоб довести, що бактерії H. pylori можуть викликати виразку шлунка, Баррі Дж. Маршалл випив культуру H. pylori, розвинув виразку й успішно вилікував її антибіотиками й отримав Нобелівську премію за неї у 2005 році.
  6. Нещодавно робот виконав першу у світі автономну операцію м’яких тканин без будь-якої допомоги лікаря.
  7. 3 грудня 1967 року Крістіан Барнард здійснив першу трансплантацію серця від людини до людини.
  8. Структура ДНК була виявлена ​​в 1953 році Френсісом Криком і Джеймсом Уотсоном.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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