Коли дійсно потрібно cхуднути: 4 переконливі причини

Якщо зайва вага заважає вам жити повноцінним життям, ви незадоволені собою, тоді справді варто скинути зайві кілограми.

Дієтолог Світлана Скосар назвала основні причини, чому потрібно схуднути.

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1. Проблеми зі здоров'ям

Високий тиск, порушення жирового і вуглеводного обміну, захворювання печінки і шлунково-кишкового тракту, гінекологічні питання і ін.

2. Низька самооцінка

Скинути зайву вагу потрібно, якщо ви змінили стиль, почали надавати перевагу тільки мішкуватим варіантам одягу, уникати спілкування з іншими, які пам’ятають вас у іншій вазі. Варто схуднути і тоді, коли ви перестали доглядати за собою, пояснюючи це втомою або тим, що зовнішність – зовсім не те, за що вас цінують люди.

3. Психологічна залежність від їжі

Коли їжа стала вашим хобі, і ви все хвилювання, емоції заїдає шоколадними батончиками, чипсами, бутербродами, чаєм з чимось смачненьким.

4. Надумані відмовки

Ви впевнені, що підкорегуєте свою вагу та покращите здоров’я, коли підросте дитина, ви знайдете свою другу половину, нову роботу, з 1 вересня, з понеділка, підете у відпустку та ще безліч варіантів.

Зневажливе ставлення до себе швидко входить у звичку. Якщо вчасно не переглянути свій спосіб життя, то можна приректи себе на серйозні комплекси.

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