Коли двоїться в очах: про що свідчить диплопія

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Коли двоїться в очах
Коли двоїться в очах / Фото з відкритих джерел

В офтальмології двоїння в очах називають симптомом диплопії – коли людина бачить подвійний контур одного і того ж предмета.

Як розповіла офтальмолог Людмила Панюшкіна, диплопія буває монокулярною або бінокулярною, передає "Обозреватель".

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Для визначення необхідно закрити одне око – монокулярна диплопія зберігається, коли неуражене око закрите. При бінокулярній диплопії закриття будь-якого ока призводить до зникнення скарг.

Монокулярна диплопія зазвичай виникає внаслідок внутрішньоочних проблем, що призводять до неправильного розсіяння світла або "розщеплення" зображення.

У людини може бути помутніння, зміщення кришталика або інтраокулярної лінзи. Також двоїння спричиняє астигматизм, кератоконус, помутніння рогівки, відшарування сітківки або патологія її центральної зони.


Причини помутніння в очах допоможе встановити офтальмолог

Монокулярне двоїння може виникнути й через неправильне центрування очей, різниці в рефракції між очима, додаткового отвору в райдужці та синдрому сухого ока, внаслідок деяких уражень центральної нервової системи.

Бінокулярне двоїння більш небезпечне і навіть загрожує життю. Воно, зазвичай, є наслідком неузгодженості в рухах очних яблук, обмеження їх рухливості через патологію окорухових м'язів, порушення їх іннервації або ураження центральної нервової системи.

Основні причини: міастенія, косоокість, гіпертиреоз, черепно-мозкова травма, недостатність конвергенції ("зближення" очних яблук при розгляданні об'єктів на близькій відстані), ураження VI, III, IV пари черепних нервів внаслідок діабету та розсіяного склерозу.

Також причиною бінокулярного двоїння може бути інсульт та аневризма, об'ємні утворення головного мозку, мігрень, підвищений внутрішньочерепний тиск, алкогольна інтоксикація та навіть побічний ефект деяких ліків.

Лікування безпосередньо залежить від правильно поставленого діагнозу. Тож, якщо ви помітили, що у вас двоїться в очах – негайно звертайтесь по медичну допомогу до фахівців.

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Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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