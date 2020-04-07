Коли епідемія коронавірусу в Італії піде на спад: прогноз

В Італії раніше вже очікували спад епідемії COVID-19 та прогнозували, що він настане наприкінці березня, 30 – 31 числа. Однак, ці сподівання не справдилися, зараз надії покладають на найближчі дні.

Так, в Італії сподіваються, що зменшення кількості хворих і спад захворювання припаде на 8 – 10 квітня. Про це розповів посол України в Італії Євген Перелигін в інтерв’ю Укрінформ.

Читайте також Китай змушує Італію купувати маски, які вона подарувала Пекіну кілька тижнів раніше, – ЗМІ

Попередні очікування, що після 30-31 березня все піде на спад, не виправдалися. Наразі лунають прогнози, що спад буде 8 – 10 квітня, коли почне відчуватися ефект від суворих заходів, які уряд запровадив місяць тому,

– зауважив дипломат.

За його словами, вже тиждень кількість щоденних інфікувань потроху зменшується. Утім, на жаль, цифра померлих залишається великою – майже 700 людей щодня. При цьому ситуація дуже відрізняється від регіону до регіону.

"Сподіваємося і чекаємо, що найближчими днями все ж таки станеться переломний момент", – додав Перелигін.

Найбільш вражені регіони, як каже посол, – це північ Італії.

Які райони в Італії найбільше вразив COVID-19:

Ломбардію;

Емілію;

Романію;

Венето;

П’ємонт;

Регіон Марке – туди на допомогу направили групу українських лікарів.

Регіон Марке в Італії, куди на допомогу італійським медикам відправили українських колег: карта