Коли епідемія коронавірусу в Італії піде на спад: прогноз
В Італії раніше вже очікували спад епідемії COVID-19 та прогнозували, що він настане наприкінці березня, 30 – 31 числа. Однак, ці сподівання не справдилися, зараз надії покладають на найближчі дні.
Так, в Італії сподіваються, що зменшення кількості хворих і спад захворювання припаде на 8 – 10 квітня. Про це розповів посол України в Італії Євген Перелигін в інтерв’ю Укрінформ.
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Попередні очікування, що після 30-31 березня все піде на спад, не виправдалися. Наразі лунають прогнози, що спад буде 8 – 10 квітня, коли почне відчуватися ефект від суворих заходів, які уряд запровадив місяць тому,
– зауважив дипломат.
За його словами, вже тиждень кількість щоденних інфікувань потроху зменшується. Утім, на жаль, цифра померлих залишається великою – майже 700 людей щодня. При цьому ситуація дуже відрізняється від регіону до регіону.
"Сподіваємося і чекаємо, що найближчими днями все ж таки станеться переломний момент", – додав Перелигін.
Найбільш вражені регіони, як каже посол, – це північ Італії.
Які райони в Італії найбільше вразив COVID-19:
- Ломбардію;
- Емілію;
- Романію;
- Венето;
- П’ємонт;
- Регіон Марке – туди на допомогу направили групу українських лікарів.
Регіон Марке в Італії, куди на допомогу італійським медикам відправили українських колег: карта
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