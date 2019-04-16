Коли кохання перетворюється в психічне захворювання

Обсесивний любовний розлад відноситься до стану, при якому ви стаєте одержимі однією людиною, в якого, як ви думаєте, закохані. Ви можете відчувати необхідність одержимо захищати свого коханого або навіть контролювати його, ніби він ваше майно.

Хоча не існує окремої медичної або психологічної класифікації для даного розладу, він часто може супроводжувати інші види психічних захворювань, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

Читайте також: Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом

Проконсультуйтесь зі своїм лікарем, якщо ви думаєте, що цей розлад є у вас або у вашої близької людини. Лікування може допомогти зменшити симптоми, а також запобігти ускладненням у відносинах.



Любовний розлад часто є симптомом інших психічних порушень

Які симптоми обсесивного любовного розладу?

Любовний розлад – симптоми Надмірний потяг до однієї людини;

Нав'язливі думки про людину;

Відчуття необхідності "захистити" людину, в яку ви закохані;

Власницькі думки і дії;

Крайні ревнощі через інші міжособистісні взаємодії:

Низька самооцінка.

Люди, які мають цей синдром, можуть також важко прийняти відмову. У деяких випадках симптоми можуть погіршитися в кінці відносин.

Є й інші ознаки цього розладу:

Повторювальні повідомлення, електронні листи і телефонні дзвінки; Постійна потреба в заспокоєнні; Труднощі в дружбі або підтримці контактів з членами сім'ї через одержимість однією людиною; Слідкування за діями іншої людини; Контроль пересування іншої людини та її справ.

Єдиної причини для виникнення любовних розладів немає. Вони можуть бути пов'язані з іншими типами порушень психічного здоров'я:

Розлад прив'язаності.

Ця група розладів відноситься до людей, у яких проблеми з емоційною прив'язаністю, такі як відсутність емпатії або, навпаки, одержимість іншою людиною. Вони розвиваються в дитинстві через негативний досвід з батьками або іншими дорослими.

Розлад особистості

Цей розлад психічного здоров'я характеризується порушенням самооцінки у поєднанні з серйозними перепадами настрою. Він може призвести до того, що ви станете надзвичайно злими або надзвичайно щасливими протягом хвилин або годин. Такі люди можуть перемикатися від безмежного кохання до ненависті свого партнера кілька разів на день.

Марення ревнощів

Постійна підозрілість, зацикленість на зраді сексуального партнера, будь-які дії якого розглядаються як намір обдурити. Похмура поведінка змінюється погрозами і агресивними випадами в бік партнера.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.