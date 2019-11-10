Коли краще приймати ліки

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Коли приймати ліки
Коли приймати ліки / unsplash.com

Все залежить від препарату і захворювання. Для деяких ліків час прийому не має значення, в інших випадках препарати важливо приймати в один і той же час щодня.

За оцінками експертів, для 30% ліків час прийому має значення. Згідно з дослідженням Hygia Chronotherapy Trial, проведеним мережею іспанських медичних центрів і опублікованому в European Heart Journal, ліки для зниження артеріального тиску краще приймати перед нічним сном, а не вранці.

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Коли час не грає ролі?

У більшості випадків час прийому не грає ролі. Наприклад, ви можете приймати антигістамінні препарати, які не викликають сонливості або анальгетики, коли вони вам потрібні.

Однак, важливо щоб дотримувався часовий інтервал між прийомами. Наприклад, парацетамол необхідно приймати з інтервалом не менше чотирьох годин, а якщо приймати його частіше, то можна отримати токсичну дозу.

Переважно немає значення, коли приймати ліки
Переважно немає значення, коли приймати ліки

Деякі препарати, наприклад оральні контрацептиви, дійсно важливо приймати в один і той же час. Для інших прийом в один і той час допоможе виробити звичку, дисциплінованість в їх вживанні.

Коли час прийому важливий?

Снодійні препарати, природно, має сенс приймати перед сном. Деякі антидепресанти, такі як амітриптилін або міртазапін, теж можуть викликати сонливість, тому їх варто приймати на ніч. Деякі інші препарати, наприклад сечогінні, логічніше приймати вранці, щоб не вставати в туалет вночі.

Чому інші ліки слід приймати в певний час, менш очевидно. Щоб розуміти це, потрібно знати більше про наші добові ритми. Наприклад, ферменти, що контролюють вироблення холестерину в печінці, найбільш активні вночі. Тому препарати для зниження рівня холестерину в крові, наприклад симвастатин, краще приймати на ніч. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Ліки
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