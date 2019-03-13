Коли лазерна епіляція може бути шкідливою: плюси та мінуси цього методу видалення волосся

1803 Читать новость на русском
Протипоказання лазерної епіляції
Протипоказання лазерної епіляції / 24 канал

Сучасні люди постійно борються з волоссям, нині існує безліч способів це зробити – бритва, воскова депіляція, шугарінг, лазерна епіляція. Тисячі жінок вже оцінили переваги останньої методики. Але не всі здогадуються, що лазерна епіляція може бути небезпечною.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила провідний дерматовенеролог Медичного центру Medicover Ярина Зайченко.

Читайте також: Чому шкіра на ліктях стає сухою

Лазерна епіляція – найбільш популярний метод видалення волосся на сьогоднішній день. Принципом дії даного виду епіляції є руйнування, лазерним променем, волосяного фолікула. Цей метод дозволяє позбутися зайвого волосся. Кратність процедур в середньому становить 6-8 разів. Звичайно, що існують покази, протипокази та певні застереження під час проведення процедур та в періоді до і після. 

Лазерна епіляція
Лазерна епіляція має багато протипоказань 

Проте, слід зазначити, що перед процедурами потрібно проконсультуватися у спеціаліста та проговорити і відмітити певні нюанси.

Плюсами цієї процедури є повне позбавлення небажаного волосся, ефективно допомагає при проблемі врослого волосся. У порівнянні з іншими методиками, лазерна епіляціє вважається менш болючішою.

Рекомендації спеціаліста перед початком процедур, полягають у застереженні щодо сонячного опромінення. Не можна засмагати на сонці чи соляріях 2 тижні до сеансу процедури та 3 тижні після. Добу до і після проведення процедури не приймати гарячу ванну. 2 тижні не відвідувати сауни та басейни. Шкірні покриви повинні бути помірно-вологими. При сухості шкіри може бути відчуття печії під час самої процедури. Після сеансу застосовувати заспокійливі креми до ділянок шкіри. 

 
Дерматовенеролог Ярина Зайченко
“Якщо процедуру проводити у сонячні дні, потрібно обов’язково користуватися сонцезахисними кремами. Під час першої процедури можуть бути відчуття печії шкіри і поколювання. Ці відчуття відразу проходять після закінчення сеансу. У людей з чутливою шкірою спостерігається набряк, почервоніння, печія шкіри та свербіж. Ці прояви проходять відразу після закінчення процедури, або ж протягом декількох годин. ”

Протипоказами для проведення лазерної епіляції:

Ендокринні патології. У цьому випадку потрібно проконсультуватися з ендокринологом та дотримуватися порад спеціаліста; 

Гострі алергічні процеси; 

Інфекційних захворювань; 

Інфекцій, що передаються статевим шляхом; 

Загострення хронічних дерматологічних захворювань (герпетична інфекція, екзематозні захворювання);

Онкологічні захворювання.

Лазерна епіляція
Лазерна епіляція популярна і серед чоловіків

Також до тимчасових протипоказів відноситься вагітність та вигодовування грудьми немовлят

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Віра Брежнєва заявила, що ніколи не була українською співачкою: відео
сьогодні
10656
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування Медицина Краса
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
12 березня 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 2000
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
10 березня 14:41 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 9555
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
9 березня 19:41 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 22601
Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
8 березня 11:01 Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
Яніна Ткачук 1211
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
7 березня 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
1158
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук