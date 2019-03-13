Коли лазерна епіляція може бути шкідливою: плюси та мінуси цього методу видалення волосся

Сучасні люди постійно борються з волоссям, нині існує безліч способів це зробити – бритва, воскова депіляція, шугарінг, лазерна епіляція. Тисячі жінок вже оцінили переваги останньої методики. Але не всі здогадуються, що лазерна епіляція може бути небезпечною.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила провідний дерматовенеролог Медичного центру Medicover Ярина Зайченко.

Читайте також: Чому шкіра на ліктях стає сухою

Лазерна епіляція – найбільш популярний метод видалення волосся на сьогоднішній день. Принципом дії даного виду епіляції є руйнування, лазерним променем, волосяного фолікула. Цей метод дозволяє позбутися зайвого волосся. Кратність процедур в середньому становить 6-8 разів. Звичайно, що існують покази, протипокази та певні застереження під час проведення процедур та в періоді до і після.



Лазерна епіляція має багато протипоказань

Проте, слід зазначити, що перед процедурами потрібно проконсультуватися у спеціаліста та проговорити і відмітити певні нюанси.

Плюсами цієї процедури є повне позбавлення небажаного волосся, ефективно допомагає при проблемі врослого волосся. У порівнянні з іншими методиками, лазерна епіляціє вважається менш болючішою.

Рекомендації спеціаліста перед початком процедур, полягають у застереженні щодо сонячного опромінення. Не можна засмагати на сонці чи соляріях 2 тижні до сеансу процедури та 3 тижні після. Добу до і після проведення процедури не приймати гарячу ванну. 2 тижні не відвідувати сауни та басейни. Шкірні покриви повинні бути помірно-вологими. При сухості шкіри може бути відчуття печії під час самої процедури. Після сеансу застосовувати заспокійливі креми до ділянок шкіри.

Дерматовенеролог Ярина Зайченко “Якщо процедуру проводити у сонячні дні, потрібно обов’язково користуватися сонцезахисними кремами. Під час першої процедури можуть бути відчуття печії шкіри і поколювання. Ці відчуття відразу проходять після закінчення сеансу. У людей з чутливою шкірою спостерігається набряк, почервоніння, печія шкіри та свербіж. Ці прояви проходять відразу після закінчення процедури, або ж протягом декількох годин. ”

Протипоказами для проведення лазерної епіляції:

Ендокринні патології. У цьому випадку потрібно проконсультуватися з ендокринологом та дотримуватися порад спеціаліста;

Гострі алергічні процеси;

Інфекційних захворювань;

Інфекцій, що передаються статевим шляхом;

Загострення хронічних дерматологічних захворювань (герпетична інфекція, екзематозні захворювання);

Онкологічні захворювання.



Лазерна епіляція популярна і серед чоловіків

Також до тимчасових протипоказів відноситься вагітність та вигодовування грудьми немовлят.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.