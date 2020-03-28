Коли лікарі отримають засоби індивідуального захисту: відповідь МОЗ

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом отримає нову партію засобів індивідуального захисту для медичних працівників. Точну дату наразі не називають.

Засоби індивідуального захисту отримають ті лікарні, які приймають хворих на коронавірус. Про це на брифінгу у Кабміні повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Найближчим часом очікується нова поставка засобів індивідуального захисту для медичних працівників, які будуть передані з національного рівня до закладів охорони здоров'я, визначених для прийому хворих на коронавірусну хворобу,

– заявив Ляшко.

Зауважимо, що раніше у Тернопільській області коронавірусом заразилися 24 медичних працівників. Масове інфікування медиків сталося через невчасне виявлення коронавірусу в одного з лікарів.

Крім того, у Вінниці коронавірус виявили у лікаря Подільського регіонального центру онкології. Медичний заклад зачинили, а на його території працюють інфекціоністи.

Де в Україні зафіксували випадки коронавірусу:

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 4 (1 летальний) випадки;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 10 випадків;

Івано-Франківська область – 28 (3 летальних) випадків;

місто Київ – 74 випадки;

Київська область – 41 випадок;

Львівська область – 5 випадків;

Луганська область – 2 випадки;

Миколаївська область – 1 випадок;

Одеська область – 6 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 9 випадків (1 летальний);

Сумська область – 5 випадків (1 летальний);

Тернопільська область – 43 випадки (1 летальний);

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 1 випадок;

Хмельницька область – 1 випадок

Чернівецька область – 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

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