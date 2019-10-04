Коли лягати спати, щоб бути розумнішим

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Повноцінний сон
Повноцінний сон / studway.com.ua

Нас вчили не зубрити в ніч перед іспитами, а навпаки відпочивати та лягати спати раніше. Хтось прислухався, а хтось таки зубрив усю ніч. Вчені нарешті відповіли, коли лягати спати, аби бути розумним та успішним.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту розповіли, яких звичок потрібно дотримуватися, аби поліпшити успішність.

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Для цього вони залучили до експерименту 100 студентів. Виявилося, що на якість навчання впливає не тільки тривалість сну, а й час, коли людина лягає спати.

Зокрема, якщо студенти лягали спати після другої години ночі, то їхня успішність була нижчою незалежно від того, скільки годин вони спали в сумі. 

Крім того, студенти, котрі дотримувалися стабільного режиму, мали кращі показники успішності, ніж ті, хто лягав завжди в різний час. Навіть якщо вони в підсумку спали однакову кількість годин.


Важливо дотримуватись режиму сну

Також учені виявили, що не так важливо, скільки студент спить у ніч перед іспитом, важливіше систематично спати достатню кількість годин.

У студентів із тривалістю сну 6,5 години успішність знизилася на 50% у порівнянні з тими, хто спав на годину більше.

Навіть нестабільна тривалість сну (з різницею навіть у пів години з ночі в ніч) теж знижувала успішність на 45%.

Відтак, якщо ви хочете запам’ятовувати інформацію ліпше, варто спати 7–8 годин щоночі (не довше, адже це теж шкідливо). І засинати в один і той же час.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: дослідження Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Джерело: Здоров'я 24
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