Коли люди почуваються найщасливішими

Не треба відмовлятися від віри у власне щастя, якщо ви досягли поважного віку. Виявляється, для досягнення піку щастя і радості людині потрібно дожити до 82 років.

Багатьом людям здається, що щастя можливе тільки в молодому віці, коли у людини ще повно здоров'я й енергії, а життя поперед, пише The Daily Mail.

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Але провідний нейробіолог канадського Університету Макгіла Деніел Левітін заявив, що пік людського щастя і радості починається після 80 років. І покоління літніх людей поводяться більш радісно і безтурботно, ніж молоді.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на які посилається Левітін, пік щастя досягається в 82. Це результати опитувань, проведених серед жителів 60 країн.



У людей після 80 років меншає проблем / unsplash.com

Чому люди найщасливіші в старості?

До 82 майже всі приводи для стресу, пов'язані з молодістю і зрілістю, зникають. Не потрібно платити кредити по іпотеці, за автомобіль і освіту дітей. Не потрібно розштовхувати колег по роботі ліктями заради підвищення, не спати ночами й боятися звільнення.

Нарешті, діти давно виросли й мають власних дітей, тому постійно боятися за них теж не потрібно. Що до смерті, що наближається, то багато людей похилого віку ставляться до неї спокійно, насолоджуючись кожним прожитим днем. Це справедливо в країнах з різним рівнем достатку – від Зімбабве до Швейцарії.

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