Коли людина, хвора на коронавірус, є найзаразнішою

Носій коронавірусу найнебезпечніший у перший тижден після появи симптомів. В цей час кількість вірусу в рідинах є найвищою.

Про це повідомляє South Morining China Post з посиланням на дослідження мікробіологів з Гонконгу, яке опубліковали на сайті The Lancet.

Також на тему: Ще одна компанія заявила про тестування вакцини проти COVID-19 найближчим часом

Воно засноване на аналізі зразків слини 23 пацієнтів, у яких був підтверджений COVID-19. Кожного ранку у них брали мазок з носоглотки.

Згідно з результатами, вірусне навантаження в слині у пацієнтів у віці від 35 до 75 років була найвищою протягом семи днів після появи симптомів, а після цього – знижувалася.

"Високе вірусне навантаження протягом першого тижня хвороби говорить про те, що COVID-19 легко може передаватися від однієї людини до іншої до того, як пацієнт буде госпіталізований", – розповів один зі співавторів статті та доцент кафедри мікробіології університету Гонконгу Кельвін Те.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.