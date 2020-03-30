Коли людина, хвора на коронавірус, є найзаразнішою
Носій коронавірусу найнебезпечніший у перший тижден після появи симптомів. В цей час кількість вірусу в рідинах є найвищою.
Про це повідомляє South Morining China Post з посиланням на дослідження мікробіологів з Гонконгу, яке опубліковали на сайті The Lancet.
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Воно засноване на аналізі зразків слини 23 пацієнтів, у яких був підтверджений COVID-19. Кожного ранку у них брали мазок з носоглотки.
Згідно з результатами, вірусне навантаження в слині у пацієнтів у віці від 35 до 75 років була найвищою протягом семи днів після появи симптомів, а після цього – знижувалася.
"Високе вірусне навантаження протягом першого тижня хвороби говорить про те, що COVID-19 легко може передаватися від однієї людини до іншої до того, як пацієнт буде госпіталізований", – розповів один зі співавторів статті та доцент кафедри мікробіології університету Гонконгу Кельвін Те.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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