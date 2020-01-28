Коли можна йти на роботу після лікарняного

Застуда – не найкращий час для роботи, в період захворювання найкращим рішенням буде постільний режим, теплий чай і свіже вологе повітря. Втім, як знати, коли можна йти в офіс – відразу як лікар закрив лікарняне чи тоді, як перестанете шморгати носом?

Як зазначають фахівці, про яких пише Anywell, все залежить від типу захворювання.

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Зокрема, при норовірусу, який супроводжується блюванням, діареєю та легко передається від людини до людини, лікарі рекомендують залишатися на карантині не менше 48 годин.

З застудою справи трохи складніше: якщо ви відчуваєте достатньо сил, аби встати з ліжка, то, найімовірніше, ви захочете взятися до роботи. Єдине, обов'язково слідкуйте, щоб уникнути розповсюдження інфекції.



При застуді не може бути гарячки/Фото:Unsplash

Якщо застуда супроводжується кашлем, нежитю чи чханням, варто утриматися від походів в офіс, адже саме слиз є переносником інфекції.

При застуді ви можете заразити іншу людину впродовж кількох днів. При грипі лікарняний має складати тиждень.

Якщо ж ви все ж опинилися в оточенні людей, не повністю одужавши, не кидайте використані серветки поруч з іншими, прикривайте рот під час чхання та кашлю та не використовуйте спільний посуд.

Щоб не підхопити вірус, фахівці рекомендують регулярно мити руки й використовувати гелі для дезінфекції.

Пам'яткаПри застуді температура не підіймається вище 37, 5. Водночас, для грипу характерний стрімкий початок захворювання, а температура здіймається до 38 градусів і вище. Звичайну застуду лікують лише постільним режимом та активним питтям впродовж 3-5 днів. Препарати від кашлю та болю у горлі не мають жодної доказової ефективності. Антибіотики не лікують вірусні інфекції.