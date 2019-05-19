Коли можна завагітніти після пологів

Зі слів фахівців, майбутнім мамам варто чекати рік між народженням дитини та новою вагітністю, щоб зменшити ризики для власного здоров'я та розвитку малюка.

Про це заявила група дослідників з Університету Британської Колумбії (UBC) та Школи Громадського здоров'я Гарвардського університету, передає ВВС.

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Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, що між вагітностями має минути 24 місяці, або не менше 18-ти. Адже дуже короткі проміжки часу між вагітностями можуть спровокувати передчасні пологи, призвести до малої ваги немовлят та підвищити ризики дитячої та материнської смертності.

Скільки часу має пройти після пологів до наступної вагітності? Достатньо один рік

Проте автор дослідження доктор Венді Норман каже, що так довго чекати не обов'язково. Особливо, хороші новини, мабуть, для жінок старше 35 років, які часто навмисно не планують робити проміжку між вагітностями.

Цей оптимальний річний інтервал – доступний для багатьох жінок, й на нього дійсно варто йти, аби зменшити ризики,

– зазначила вона.

Вчені дослідили майже 150 000 пологів у Канаді. З'ясувалось, що інтервал від 12 до 18 місяців є ідеальним між пологами і новою вагітністю.

Підсумки вчених щодо терміну вагітності:

1. Вагітність, яка розпочалася менше, ніж через 12 місяців після попередньої, несе ризики для жінок у будь-якому віці.

2. Більший ризик повторна вагітність становить для жінок, старше 35 років, в той самий час, як ризик для здоров'я немовляти найменший, якщо його матері від 20 до 34 років.

3. Жінки, старші 35 років, які зачали дитину через 6 місяців після попередніх пологів, мали ризик материнської смертності або шкоди здоров'ю на рівні 1,2% (12 випадків на 1000 вагітностей).

4. Проміжок у 18 місяців між вагітностями зменшував ризик материнської смертності або шкоди здоров'ю до 0,5% (5 випадків на 1000).

5. Молодші жінки, які завагітніли через 6 місяців після попередніх пологів, мали ризик передчасних пологів на рівні 8,5%.

6. Ризик передчасних пологів скорочувався до 3,7%, якщо вони чекали 18 місяців між вагітностями.

Вагітніти вдруге після пологів можна через один рік

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