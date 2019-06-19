Коли населення землі перестане рости

Народжуваність у світі падає і це стане основним фактором, чому населення світу практично перестане зростати до 2100 року.

Про це свідчать результати аналізу, проведеного американською соціологічною організацією Pew Research Center, на основі даних ООН.

Читайте також: Скільки сьогодні в Україні проживає людей: свіжі статистичні дані

Населення світу досягне 10,9 мільярда і зростання уповільниться до 0.1% з теперішніх темпів у 1-2% щорічно, пишуть дослідники.

India will overtake China as the world's most populous country by 2027, according to just-released projections from the UN. Nigeria will surpass the US as the world's third most-populated country by 2047. https://t.co/2ftagpTIy1 pic.twitter.com/vnfzq1LGnx — John Gramlich (@johngramlich) 17 червня 2019 р.

Pew наводить такі основні висновки дослідження:

В середньому кількість пологів на одну жінку становитиме 1,9 на 2100 рік, що недостатньо для відтворення населення. Тепер цей показник складає – 2,5.

Середній (медіанний) вік населення зросте до 42 у 2100 з теперішніх 31, через зростання очікуваної тривалості життя та зменшення народжуваності.

Африка – єдиний регіон, де населення потужно зростатиме до кінця століття. Населення Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії також зростатимуть, але повільніше, ніж населення Африки.

В Європі та Південній Америці, населення до 2100 року скоротиться.

Населення Азії зростатиме до 2055 року, а потім почне скорочуватись.

Населення Північної Америки зростатиме в основному внаслідок міграції.

Більша частина зростання населення світу відбуватиметься в п’яти країнах Африки та в Пакистані.

Індія перевершить Китай, як найбільш населена країна світу у 2027 році.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.