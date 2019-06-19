Коли населення землі перестане рости

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Населення землі буде рости до 2100 року
Населення землі буде рости до 2100 року / pixabay.com

Народжуваність у світі падає і це стане основним фактором, чому населення світу практично перестане зростати до 2100 року.

Про це свідчать результати аналізу, проведеного американською соціологічною організацією Pew Research Center, на основі даних ООН.

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Населення світу досягне 10,9 мільярда і зростання уповільниться до 0.1% з теперішніх темпів у 1-2% щорічно, пишуть дослідники.

Pew наводить такі основні висновки дослідження:

  • В середньому кількість пологів на одну жінку становитиме 1,9 на 2100 рік, що недостатньо для відтворення населення. Тепер цей показник складає – 2,5.
  • Середній (медіанний) вік населення зросте до 42 у 2100 з теперішніх 31, через зростання очікуваної тривалості життя та зменшення народжуваності.
  • Африка – єдиний регіон, де населення потужно зростатиме до кінця століття. Населення Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії також зростатимуть, але повільніше, ніж населення Африки.
  • В Європі та Південній Америці, населення до 2100 року скоротиться.
  • Населення Азії зростатиме до 2055 року, а потім почне скорочуватись.
  • Населення Північної Америки зростатиме в основному внаслідок міграції.
  • Більша частина зростання населення світу відбуватиметься в п’яти країнах Африки та в Пакистані.
  • Індія перевершить Китай, як найбільш населена країна світу у 2027 році.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
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