Коли небезпечно поєднувати народну медицину з ліками

Більшість вважає, що трави нешкідливі, але не завжди це так. При спільному прийомі з лікарськими засобами вони можуть впливати на всмоктування, розподіл, виведення, а це особливо небезпечно для пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Тому попереджаєте свого лікаря, якщо приймаєте якісь фітопрепарати, порадила фармаколог Галина Бочкарьова.

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Як взаємодіють лікарські препарати з фітотерапією?

1. Фітопрепарати, а саме "таблетки для схуднення", містять проносні лікарські рослини (сенна, сабур, крушина), вони діють на перистальтику кишківника, тим самим уповільнюють всмоктування лікарських засобів, і дія препарату може бути знижена.

Наприклад: приймаючи препарати для зниження артеріального тиску, при взаємодії з фітопрепаратами гіпотензивний (зниження тиску) ефект може послаблюватися, багато людей не відчувають підвищення артеріального тиску, тим самим це може призвести до гіпертонічного кризу та ускладнень у вигляді інфарктів та інсультів.



Часник небезпечно поєднувати з парацетамолом та аспірином

2. Звіробій звичайний – приймають для поліпшення сну, зниження дратівливості.

Приклад: при прийомі цієї рослини спільно з оральними контрацептивами, виникають міжменструальні кровотечі, а при прийомі з амітриптиліном (антидепресант), знижується концентрація в крові останнього, тим самим стає менш ефективним.

3. Часник нам рекомендують, захворів ГРВІ – їж часник, і як профілактика, ну і просто з салом і хлібом.

А в підсумку, захворів ГРВІ, висока температура, прийом парацетамолу, а він не знижує температуру, тому що часник знижує концентраціію парацетамолу в крові. Він також впливає на антиагреганти (аспірин, клопідогрель), викликаючи геморагічний синдром (кровотечі).



Трави можуть негативно впливати на лікування

4. Гінкго білоба – часто виписують неврологи. Також діє на антиагреганти (аспірин, клопідогрель), викликаючи кровотечі.

5. Женьшень – називають травою краси, молодості та довголіття. При взаємодії з непрямими антикоагулянтами (варфарин, дабігатран "ПРОДАКС"), послаблюють їхню дію, це може привести до тромбоутворення.

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