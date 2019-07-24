Коли порнографія може зруйнувати відносини

1416 Читать новость на русском
Як шкодить перегляд порно
Як шкодить перегляд порно / pixabay.com

Що ж відбувається, коли порнографія стає регулярною справою? Багато і часто, практично кожен день – стає підміною звичайного статевого життя.

У цьому випадку в голові складається простий висновок: для чого витрачати сили й зусилля, якщо можна все зробити простіше і швидше, розповіла сексолог Галина Іванова. 

Читайте також: Від чого залежить сила сексуального потягу

Тобто з'являється підміна, і якщо цієї підміни стає багато, тоді може з'явитися навіть таке явище як порнозалежність. Вона має такий самий ефект як і всі інші залежності: спочатку людина вживає трошки, потім дози збільшуються, потім вже без цього не може жити.

Потім може почати ховатися від партнерки, вставати вночі й дивитися порнографію. Відповідно сексуальне життя сходить нанівець, з'являється повноцінна залежність.

Перегляд порно формує відчуття неповноцінності
Перегляд порно формує відчуття неповноцінності

Також порно формує неправильні поведінкові ролі. Партнери можуть ставитись один до одного, як порноактори в фільмах і це позначиться на сексуальному житті та створювати відчуття неповноцінності.

Жінки теж досить часто дивляться порно. І також "сідають" на картинку і сюжет. Тому що в порно немає турбот по господарству, дітей, роботи, втомленого чоловіка, а ще в порно можна тільки дивитися, а в реальності потрібно брати участь, ініціювати й діяти.

 
Сексолог Галина Іванова
“Тому якщо порно не заважає вам насолоджуватися близькістю в парі, то, будь ласка, дивіться. Але якщо порно стає підміною близькості, то можливо пора робити якісь заходи, щоб це не переросло в залежність”/

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала майже 100 відсотків голосів
сьогодні
208130
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7678
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8048
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 16357
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2934
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4316
Новини
Більше новин
Залиште відгук