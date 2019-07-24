Коли порнографія може зруйнувати відносини

Що ж відбувається, коли порнографія стає регулярною справою? Багато і часто, практично кожен день – стає підміною звичайного статевого життя.

У цьому випадку в голові складається простий висновок: для чого витрачати сили й зусилля, якщо можна все зробити простіше і швидше, розповіла сексолог Галина Іванова.

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Тобто з'являється підміна, і якщо цієї підміни стає багато, тоді може з'явитися навіть таке явище як порнозалежність. Вона має такий самий ефект як і всі інші залежності: спочатку людина вживає трошки, потім дози збільшуються, потім вже без цього не може жити.

Потім може почати ховатися від партнерки, вставати вночі й дивитися порнографію. Відповідно сексуальне життя сходить нанівець, з'являється повноцінна залежність.



Перегляд порно формує відчуття неповноцінності

Також порно формує неправильні поведінкові ролі. Партнери можуть ставитись один до одного, як порноактори в фільмах і це позначиться на сексуальному житті та створювати відчуття неповноцінності.

Жінки теж досить часто дивляться порно. І також "сідають" на картинку і сюжет. Тому що в порно немає турбот по господарству, дітей, роботи, втомленого чоловіка, а ще в порно можна тільки дивитися, а в реальності потрібно брати участь, ініціювати й діяти.

Сексолог Галина Іванова “Тому якщо порно не заважає вам насолоджуватися близькістю в парі, то, будь ласка, дивіться. Але якщо порно стає підміною близькості, то можливо пора робити якісь заходи, щоб це не переросло в залежність”/

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