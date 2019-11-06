Коли потрібно приймати Аспірин для розрідження крові

Зараз, у зв'язку з активною рекламою, люди стали приймати деякі препарати для профілактики різних захворювань, не запитавши при цьому лікаря. Одним з них є Аспірин.

Якщо його приймати без призначення лікаря, можуть виникнути внутрішні кровотечі.

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Часті помилки для початку прийому аспірину

Мені 45 – пора приймати аспірин. Це абсолютно неправильно, вік не є показанням для профілактичного прийому цього препарату.

У мене підвищений холестерин. Підвищення холестерину, не є показанням для призначення аспірину

Почну приймати з метою профілактики інфаркту / інсульту. Аспірин приймається для профілактики лише за показаннями лікаря, при виявленні високого серцево-судинного ризику. Здоровим людям приймати його не потрібно та й небезпечно.



Аспірин може викликати смертельну кровотечу

Показання до профілактичного прийому аспірину

У багатьох великих дослідженнях доведена необхідність призначення аспірину в наступних випадках:

Перенесений інфаркт міокарда, інсульт; Облітеруючі захворювання периферичних артерій; Стенокардія; Перенесена операція аорто-коронарного шунтування Пацієнти, які не мають цих захворювань, але з високим ризиком серцево-судинних катастроф внаслідок супутніх захворювань – наприклад, пацієнти з цукровим діабетом.

Аспірин в профілактиці серцево-судинних захворювань

Перш за все згадаємо, що первинна профілактика – це заходи, які вживаються до того, як з'явилося захворювання. Тобто, фактично, ми призначаємо лікарський засіб здоровій людині. Тому увага приділяється не тільки ефективності препарату, а і його безпеці.

На жаль, при всіх своїх чудових профілактичних властивостях аспірин може викликати серйозні шлунково-кишкові ускладнення, включаючи фатальні (смертельно небезпечні) кровотечі.

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