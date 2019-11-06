Коли потрібно приймати Аспірин для розрідження крові
Зараз, у зв'язку з активною рекламою, люди стали приймати деякі препарати для профілактики різних захворювань, не запитавши при цьому лікаря. Одним з них є Аспірин.
Якщо його приймати без призначення лікаря, можуть виникнути внутрішні кровотечі.
Читайте також: Кому не можна пити аспірин
Часті помилки для початку прийому аспірину
Мені 45 – пора приймати аспірин. Це абсолютно неправильно, вік не є показанням для профілактичного прийому цього препарату.
У мене підвищений холестерин. Підвищення холестерину, не є показанням для призначення аспірину
Почну приймати з метою профілактики інфаркту / інсульту. Аспірин приймається для профілактики лише за показаннями лікаря, при виявленні високого серцево-судинного ризику. Здоровим людям приймати його не потрібно та й небезпечно.
Аспірин може викликати смертельну кровотечу
Показання до профілактичного прийому аспірину
У багатьох великих дослідженнях доведена необхідність призначення аспірину в наступних випадках:
- Перенесений інфаркт міокарда, інсульт;
- Облітеруючі захворювання периферичних артерій;
- Стенокардія;
- Перенесена операція аорто-коронарного шунтування
- Пацієнти, які не мають цих захворювань, але з високим ризиком серцево-судинних катастроф внаслідок супутніх захворювань – наприклад, пацієнти з цукровим діабетом.
Аспірин в профілактиці серцево-судинних захворювань
Перш за все згадаємо, що первинна профілактика – це заходи, які вживаються до того, як з'явилося захворювання. Тобто, фактично, ми призначаємо лікарський засіб здоровій людині. Тому увага приділяється не тільки ефективності препарату, а і його безпеці.
На жаль, при всіх своїх чудових профілактичних властивостях аспірин може викликати серйозні шлунково-кишкові ускладнення, включаючи фатальні (смертельно небезпечні) кровотечі.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.