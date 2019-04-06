Коли потрібно йти до ендокринолога: тривожні симптоми

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Коли потрібно йти до ендокринолога
Коли потрібно йти до ендокринолога / Фото з вільних джерел

Найчастіше люди звертаються до лікарів не на початкових стадіях хвороби. При цьому вони ігнорують ранні симптоми того чи іншого захворювання, яке можна легко вилікувати.

Лікар-ендокринолог Ольга Дерев'яненко назвали симптоми, при яких негайно потрібно звернутися до ендокринолога. При цьому ознаки ендокринних хвороб є часто неспецифічними і можуть тривалий період бути відсутніми.

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Які симптоми свідчать про те, що потрібно йти до ендокринолога

• слабкість;
• стомлюваність;
• прискорене серцебиття;
• тривожність;
• дратівливість;
• плаксивість;
• апатія;
• коливання ваги;
• пітливість;
• набряки;
• підвищений холестерин;
• порушення ритму серця;

Коли потрібно йти до ендокринолога
Коли потрібно йти до ендокринолога

• закрепи;
• підвищення артеріального тиску, особливо погано піддається лікуванню препаратами;
• сухість в роті;
• спрага;
• погіршення стану шкіри і волосся;
• судоми;
• оніміння в пальцях рук і ніг;
• переломи, що виникли при падінні з висоти свого росту або інший незначній травмі;
• порушення менструального циклу.

Лікар зазначає: якщо помічаєте у себе щось з цього списку – відвідати ендокринолога однозначно варто.

Перераховані вище скарги не завжди пов'язані з ендокринологією, але виключити це необхідно.

Нерідко людина відчуває дискомфорт і приймає велику кількість таблеток протягом тривалого часу, а, потрапивши до ендокринолога, з'ясовується справжня причина порушень. Після чого стан пацієнта стабілізується і ці таблетки людині не потрібно приймати.

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Теги: Медицина Новини Здоров'я Здоров'я
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