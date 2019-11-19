Коли потрібно йти до психіатра

Розуміння того, що вважається нормальним психічним здоров'ям, може бути складним. Особливо, якщо врахувати той факт, що більшість людей з порушеним психічним здоров'ям вважають свої симптоми нормальною частиною життя або уникають лікування з сорому чи страху.

Перша за все, варто звертати увагу на власні почуття, думки та поведінку, адже це основні елементи, які визначають ваше психічне здоров'я, розповідає клінічний психолог Беата Надь.

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Кілька прикладів, як стан ментального здоров'я може вплинути на спосіб життя:

Поведінка – обсесивне миття рук або занадто часте вживання алкоголю.

обсесивне миття рук або занадто часте вживання алкоголю. Почуття – іноді психічний стан людини характеризується глибокою постійною печаллю, ейфорією чи гнівом.

іноді психічний стан людини характеризується глибокою постійною печаллю, ейфорією чи гнівом. Мислення – фіксовані переконання, які не можуть бути змінені у світлі суперечливих доказів, дивакуваті ідеї чи думки про самогубство.



Як зрозуміти, що вам потрібен психіатр

Кожне психічне захворювання має свої ознаки. Однак, якщо ви помітили наступні симптоми, вам необхідно звернутись за психічною допомогою.

Коли варто відвідати психіатра

Помічаються зміни особистості, прийому їжі або сну;

Є тривалі або різкі зміни поведінки;

Нездатність впоратися з проблемами чи повсякденною діяльністю

Виникають дивні або грандіозні ідеї;

Надмірне занепокоєння звичними речами;

Тривала пригніченість або апатія;

Розмови чи думки про самогубство;

Екстремальні коливання настрою, надмірний гнів, ворожість або насильницька поведінка;

Якщо вас турбує ваше психічне здоров'я, не соромтеся звертатися за порадою. Підіть до сімейного лікаря або одразу записуйтеся на прийом до психіатра чи психолога.

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