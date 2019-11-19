Коли потрібно йти до психіатра

127 Читать новость на русском
Як зрозуміти, що потрібен психіатр / Pixabay

Розуміння того, що вважається нормальним психічним здоров'ям, може бути складним. Особливо, якщо врахувати той факт, що більшість людей з порушеним психічним здоров'ям вважають свої симптоми нормальною частиною життя або уникають лікування з сорому чи страху.

Перша за все, варто звертати увагу на власні почуття, думки та поведінку, адже це основні елементи, які визначають ваше психічне здоров'я, розповідає клінічний психолог Беата Надь.

До теми: Як зрозуміти, що треба йти до психолога

Кілька прикладів, як стан ментального здоров'я може вплинути на спосіб життя:

  • Поведінка – обсесивне миття рук або занадто часте вживання алкоголю.
  • Почуття – іноді психічний стан людини характеризується глибокою постійною печаллю, ейфорією чи гнівом.
  • Мислення –  фіксовані переконання, які не можуть бути змінені у світлі суперечливих доказів, дивакуваті ідеї чи думки про самогубство.

Коли йти до психіатра
Як зрозуміти, що вам потрібен психіатр

Кожне психічне захворювання має свої ознаки. Однак, якщо ви помітили наступні симптоми, вам необхідно звернутись за психічною допомогою. 

Коли варто відвідати психіатра

  • Помічаються зміни особистості, прийому їжі або сну;
  • Є тривалі або різкі зміни поведінки;
  • Нездатність впоратися з проблемами чи повсякденною діяльністю
  • Виникають дивні або грандіозні ідеї;
  • Надмірне занепокоєння звичними речами;
  • Тривала пригніченість або апатія;
  • Розмови чи думки про самогубство;
  • Екстремальні коливання настрою, надмірний гнів, ворожість або насильницька поведінка;

Якщо вас турбує ваше психічне здоров'я, не соромтеся звертатися за порадою. Підіть до сімейного лікаря або одразу записуйтеся на прийом до психіатра чи психолога.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коли в Україні буде Чорна п’ятниця: дата
сьогодні
7453
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Психологія Депресія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
сьогодні 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 63319
Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
сьогодні 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 2832
Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 6606
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
17 листопада 13:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 9287
Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
16 листопада 12:46 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза 11421
Новини
Більше новин
Залиште відгук