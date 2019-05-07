Коли потрібно звернутися до кардіолога: тривожні сигнали

Серцево-судинні захворювання – це неінфекційна епідемія сучасного світу. Ці хвороби на ранніх етапах часто протікають безсимптомно, тому люди звертаються до медиків занадто пізно.

Лікар-гіпертензіолог Етері Колесник назвала симптоми, при появі яких потрібно бігти до кардіолога.

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1. Високий артеріальний тиск

Підвищений артеріальний тиск – це фактор ризику розвитку таких ускладнень як інсульт, інфаркт міокарда, серцева недостатність. Кардіолог допоможе з'ясувати причину підвищення тиску і дасть рекомендації для його зниження.

2. Задишка

Якщо раніше ви з легкістю піднімалися на 10-й поверх, а тепер на 2-й вже складно, то варто насторожитися. Задишка або відчуття браку повітря при фізичному навантаженні – ознака серцевої недостатності, яка вимагає консультації кардіолога.

3. Перебої в роботі серця, прискорений або занадто рідкий пульс

Будь-яка з цих скарг може бути симптомом серйозного захворювання, тому не варто відкласти свій візит до фахівця.

4. Запаморочення і непритомність

Втрачати голову і свідомість ми можемо не тільки від великої любові, але також через аритмію, інсульту, на тлі вад серця, кровотечі, гіпоглікемії. Будь-який з цих станів вимагає звернення по медичну допомогу.

5. Біль у грудній клітці

Якщо раніше вважалося, що серце може боліти після певного віку, то зараз вік – не ознака болю. Навіть в самому розквіті сил людина не застрахована від стенокардії або інфаркту міокарда. Однак, біль в грудній клітці має безліч причин, важливо встановити справжню.

6. Набряк ніг

Причин для розвитку набряків ніг багато. Крім всім відомого варикозу, це ознака серцевої недостатності, перенесеного інфаркту міокарда, вад серця, кардіоміопатії, побічної дії ліків та ін.

7. Високий рівень холестерину

Він не болить, але він призводить дуже негативних наслідків – інсульт, інфаркт міокарда, імпотенція. Якщо у вас виявили високий рівень холестерину, то кардіолог порадить, як нормалізувати його.

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