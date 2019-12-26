Фактори ризику хвороби Альцгеймера: пояснення невролога

Не кожна деменція це хвороба Альцгеймера і не кожне зниження пам'яті свідчить про початок хвороби. Втім, нейродегенеративні захворювання досить поширене явище, а тому слід знати фактори ризику їх виникнення.

Лікарка-невролог Людмила Підкуймуха розповіла про передумови виникнення хвороби Альцгеймера та назвала фактори, які навпаки допоможуть уникнути захворювання.

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Ключовими критеріями є значущі порушення пам'яті, погіршення відбувається поступово, триває понад шість місяців. Зниження пам'яті може бути єдиним когнітивним симптомом або асоціюватися з іншими когнітивними симптомами (агнозія, апраксія, афазія, проблеми з прийняттям рішень).



Прогресує хвороба Альцгеймера зазвичай поступово/Фото:Unsplash

Фактори ризику хвороби Альцгеймера

Спадковість.

Втім, сімейні випадки захворювання становлять менш як 5% всіх діагнозів.

Артеріальна гіпертензія.

Це патологічний стан організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску​. Гіпертонічна хвороба є однією з найбільш розповсюджених хронічних захворювань і у світі, і в Україні. В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск.

Гіперхолестеринемія.

Синдром передбачає підвищений вміст холестерину в крові. Потребує лікування, інакше наслідки будуть тяжкими.

Цукровий діабет.

В людей із діабетом другого типу підвищений ризик розвитку Хвороби Альцгеймера. Діабет розглядається як тяжке метаболічне захворювання, що пов'язане з порушенням усіх видів обміну. Інсулін спричинює негативні ефекти в тканинах головного мозку, зокрема у скроневих частках, де локалізуються інсуліночутливі рецептори. Саме ці відділи пов'язані з процесами консолідації пам'яті.



Надмірна вага може стати причиною Альцгеймера/Фото: Unsplash

Ожиріння.

Надмірна вага, зокрема, ожиріння обов'язково пов'язані з серцево-судинною патологією, в першу чергу, з гіпертонією, а також з діабетом. Все разом і призводить до специфічного ураження судин головного мозку, яке може завершитися деменцією.

Куріння.

Це суттєвий фактор ризику — воно на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Куріння запускає вільнорадикальні процеси, і тим самим пошкоджує судини мозку і нейрони.

Низький рівень фізичної активності.

​Фізична активність не дає гинути нейронам і підтримує нейропластичність. Слід займатися спортом двічі на тиждень по 40 хв, підходять інтенсивні вправи, силові, біг, вправи на баланс та витривалість.

Низький рівень освіти.

Ментальна активність підтримує роботу мозку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення віршів напам'ять. Гострий розум – ознака здоров'я та молодості. З віком розумові здібності можуть знижуватися. Відтак, слід потурбуватися, аби активність мозку була високою.



Алкоголь – ще одна причина руйнації клітин мозку/Фото:Unsplash

Зловживання алкоголем і психоактивними речовинами.

Алкоголь руйнує мозок. Навіть невеликі дози алкоголю збільшують ризик розвитку деменції через підвищення ризику серцево-судинних захворювань та пошкодження важливих органів.

Раніше перенесена депресія.

Депресія може бути першим симптомом Хвороби Альцгеймера. Психологічне здоров'я важлива передумова нормальної роботи мозку.

Важка травма голови.

Навіть одного серйозного удару в голову вистачить для появи мозкових змін. Вчені все більше усвідомлюють, що удари голови мають довготривалі наслідки й можуть продовжувати завдавати шкоди через десятиліття після початкової травми​.

Цереброваскулярні захворювання.

Цереброваскулярні захворювання спричинені обмеженням кровотоку внаслідок звуження судин, закорковування або розриву кровоносних судин., утворення тромбів. Відсутність достатнього кровотоку вкрай негативно впливає на тканину мозку і може спричинити інсульт.

Як уникнути деменції

До факторів захисту відносять:

високий рівень освіти та розумової діяльності;

лікування артеріальної гіпертензії;

лікування гіперхолестеринемії;

нормалізацію ваги;

відсутність куріння;

соціальну активність.