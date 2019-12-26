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Фактори ризику хвороби Альцгеймера: пояснення невролога

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Як не захворіти на деменцію / unsplash.com

Не кожна деменція це хвороба Альцгеймера і не кожне зниження пам'яті свідчить про початок хвороби. Втім, нейродегенеративні захворювання досить поширене явище, а тому слід знати фактори ризику їх виникнення.

Лікарка-невролог Людмила Підкуймуха розповіла про передумови виникнення хвороби Альцгеймера та назвала фактори, які навпаки допоможуть уникнути захворювання.

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Ключовими критеріями є значущі порушення пам'яті, погіршення відбувається поступово, триває понад шість місяців. Зниження пам'яті може бути єдиним когнітивним симптомом або асоціюватися з іншими когнітивними симптомами (агнозія, апраксія, афазія, проблеми з прийняттям рішень).


Прогресує хвороба Альцгеймера зазвичай поступово/Фото:Unsplash

Фактори ризику хвороби Альцгеймера

  • Спадковість.

Втім, сімейні випадки захворювання становлять менш як 5% всіх діагнозів.

  • Артеріальна гіпертензія. 

Це патологічний стан організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску​. Гіпертонічна хвороба є однією з найбільш розповсюджених хронічних захворювань і у світі, і в Україні. В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск.

  • Гіперхолестеринемія.

Синдром передбачає підвищений вміст холестерину в крові. Потребує лікування, інакше наслідки будуть тяжкими. 

  • Цукровий діабет.

В людей із діабетом другого типу підвищений ризик розвитку Хвороби Альцгеймера. Діабет розглядається як тяжке метаболічне захворювання, що пов'язане з порушенням усіх видів обміну. Інсулін спричинює негативні ефекти в тканинах головного мозку, зокрема у скроневих частках, де локалізуються інсуліночутливі рецептори. Саме ці відділи пов'язані з процесами консолідації пам'яті.


Надмірна вага може стати причиною Альцгеймера/Фото: Unsplash

  • Ожиріння.

Надмірна вага, зокрема, ожиріння обов'язково пов'язані з серцево-судинною патологією, в першу чергу, з гіпертонією, а також з діабетом. Все разом і призводить до специфічного ураження судин головного мозку, яке може завершитися деменцією.

  • Куріння.

Це суттєвий фактор ризику — воно на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Куріння запускає вільнорадикальні процеси, і тим самим пошкоджує судини мозку і нейрони.

  • Низький рівень фізичної активності.

​Фізична активність не дає гинути нейронам і підтримує нейропластичність. Слід займатися спортом двічі на тиждень по 40 хв, підходять інтенсивні вправи, силові, біг, вправи на баланс та витривалість.

  • Низький рівень освіти.

Ментальна активність підтримує роботу мозку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення віршів напам'ять. Гострий розум – ознака здоров'я та молодості. З віком розумові здібності можуть знижуватися. Відтак, слід потурбуватися, аби активність мозку була високою.


Алкоголь – ще одна причина руйнації клітин мозку/Фото:Unsplash

  • Зловживання алкоголем і психоактивними речовинами.

Алкоголь руйнує мозок. Навіть невеликі дози алкоголю збільшують ризик розвитку деменції через підвищення ризику серцево-судинних захворювань та пошкодження важливих органів.

  • Раніше перенесена депресія.

Депресія може бути першим симптомом Хвороби Альцгеймера. Психологічне здоров'я важлива передумова нормальної роботи мозку. 

  • Важка травма голови.

Навіть одного серйозного удару в голову вистачить для появи мозкових змін. Вчені все більше усвідомлюють, що удари голови мають довготривалі наслідки й можуть продовжувати завдавати шкоди через десятиліття після початкової травми​.

  • Цереброваскулярні захворювання.

Цереброваскулярні захворювання спричинені обмеженням кровотоку внаслідок звуження судин, закорковування або розриву кровоносних судин., утворення тромбів. Відсутність достатнього кровотоку вкрай негативно впливає на тканину мозку і може спричинити інсульт.

Як уникнути деменції

До факторів захисту відносять:

  • високий рівень освіти та розумової діяльності; 
  • лікування артеріальної гіпертензії;
  • лікування гіперхолестеринемії;
  • нормалізацію ваги;
  • відсутність куріння;
  • соціальну активність.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя хвороба Альцгеймера Профілактика захворювань
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