Фактори ризику хвороби Альцгеймера: пояснення невролога
Не кожна деменція це хвороба Альцгеймера і не кожне зниження пам'яті свідчить про початок хвороби. Втім, нейродегенеративні захворювання досить поширене явище, а тому слід знати фактори ризику їх виникнення.
Лікарка-невролог Людмила Підкуймуха розповіла про передумови виникнення хвороби Альцгеймера та назвала фактори, які навпаки допоможуть уникнути захворювання.
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Ключовими критеріями є значущі порушення пам'яті, погіршення відбувається поступово, триває понад шість місяців. Зниження пам'яті може бути єдиним когнітивним симптомом або асоціюватися з іншими когнітивними симптомами (агнозія, апраксія, афазія, проблеми з прийняттям рішень).
Прогресує хвороба Альцгеймера зазвичай поступово/Фото:Unsplash
Фактори ризику хвороби Альцгеймера
- Спадковість.
Втім, сімейні випадки захворювання становлять менш як 5% всіх діагнозів.
- Артеріальна гіпертензія.
Це патологічний стан організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску. Гіпертонічна хвороба є однією з найбільш розповсюджених хронічних захворювань і у світі, і в Україні. В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск.
- Гіперхолестеринемія.
Синдром передбачає підвищений вміст холестерину в крові. Потребує лікування, інакше наслідки будуть тяжкими.
- Цукровий діабет.
В людей із діабетом другого типу підвищений ризик розвитку Хвороби Альцгеймера. Діабет розглядається як тяжке метаболічне захворювання, що пов'язане з порушенням усіх видів обміну. Інсулін спричинює негативні ефекти в тканинах головного мозку, зокрема у скроневих частках, де локалізуються інсуліночутливі рецептори. Саме ці відділи пов'язані з процесами консолідації пам'яті.
Надмірна вага може стати причиною Альцгеймера/Фото: Unsplash
- Ожиріння.
Надмірна вага, зокрема, ожиріння обов'язково пов'язані з серцево-судинною патологією, в першу чергу, з гіпертонією, а також з діабетом. Все разом і призводить до специфічного ураження судин головного мозку, яке може завершитися деменцією.
- Куріння.
Це суттєвий фактор ризику — воно на 18-30% збільшує ймовірність розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Куріння запускає вільнорадикальні процеси, і тим самим пошкоджує судини мозку і нейрони.
- Низький рівень фізичної активності.
Фізична активність не дає гинути нейронам і підтримує нейропластичність. Слід займатися спортом двічі на тиждень по 40 хв, підходять інтенсивні вправи, силові, біг, вправи на баланс та витривалість.
- Низький рівень освіти.
Ментальна активність підтримує роботу мозку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення віршів напам'ять. Гострий розум – ознака здоров'я та молодості. З віком розумові здібності можуть знижуватися. Відтак, слід потурбуватися, аби активність мозку була високою.
Алкоголь – ще одна причина руйнації клітин мозку/Фото:Unsplash
- Зловживання алкоголем і психоактивними речовинами.
Алкоголь руйнує мозок. Навіть невеликі дози алкоголю збільшують ризик розвитку деменції через підвищення ризику серцево-судинних захворювань та пошкодження важливих органів.
- Раніше перенесена депресія.
Депресія може бути першим симптомом Хвороби Альцгеймера. Психологічне здоров'я важлива передумова нормальної роботи мозку.
- Важка травма голови.
Навіть одного серйозного удару в голову вистачить для появи мозкових змін. Вчені все більше усвідомлюють, що удари голови мають довготривалі наслідки й можуть продовжувати завдавати шкоди через десятиліття після початкової травми.
- Цереброваскулярні захворювання.
Цереброваскулярні захворювання спричинені обмеженням кровотоку внаслідок звуження судин, закорковування або розриву кровоносних судин., утворення тромбів. Відсутність достатнього кровотоку вкрай негативно впливає на тканину мозку і може спричинити інсульт.
Як уникнути деменції
До факторів захисту відносять:
- високий рівень освіти та розумової діяльності;
- лікування артеріальної гіпертензії;
- лікування гіперхолестеринемії;
- нормалізацію ваги;
- відсутність куріння;
- соціальну активність.
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