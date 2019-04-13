Коли розмір має значення: у брутальних чоловіків найменші яєчка

Брутальність у більшості самців несправжня і не стосується продовження роду.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Західної Австралії. Вони з'ясували, що яскрава зовнішність і атрибути брутальності ніяк не впливають на здатність продовжувати рід.

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Найбільші тестикули (яєчка) та найвищі шанси на народження здорового потомства мають "самці з невиразною зовнішністю", в той час, як брутальні чоловіки з бородою цього позбавлені.

Це працює, як і з людьми, так і з приматами. Для цього дослідникам довелося вивчити тестикули у ста різних видів приматів. В рамках дослідження з'ясували, що тварини з невеликими яєчками вкладають майже всю енергію в залучення самок за допомогою танцю або інших маніпуляцій.

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Якщо говорити про дику природу, то наявність гарної гриви може залучити самку для спарювання набагато швидше. Перші дослідження на цю тему проводили у 20-х роках минулого століття і з цього часу майже нічого не змінилось.

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