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Коли розв'яжуть проблему з відсутністю масок

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Коли в аптеках будуть маски / 24 Канал

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з виробниками засобів особистого захисту, на якій вони пообіцяли найближчим часом налагодити постачання своєї продукції в аптеки.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу з протидії коронавірусу.

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Він нагадав, що Кабмін заборонив експорт будь-яких засобів індивідуального захисту з України. 

 
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
“Прем'єр-міністр проводив зустріч з вітчизняними виробниками хірургічних масок та інших засобів захисту. Вони досягнули ряду домовленостей. І виробники пообіцяли найближчим часом поставити маски в аптеки”.

Він також додав що в заклади охорони здоров'я вже доставили майже 10 мільйонів хірургічних масок, які будуть використовуватися при впровадженні режиму обов'язкового носіння масок. 

Оскільки ми розглядаємо усіх, хто буде відвідувати лікарню, як потенційно хворих. Тому наше завдання – надягнути на людину маску, щоб вона не поширювала збудника будь-якої хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Це дозволить нам зменшити кількість інфікувань,
– заявив Ляшко. 


Симптоми коронавірусу /​ Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Віктор Ляшко
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