Коли та чому чоловіку потрібно звернутися до андролога

Андролог – лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні проблем чоловічого здоров'я. Чоловіки протягом всього життя мають проводити планові обстеження у цього фахівця.

Про важливі періоди життя чоловіків і пов'язані з цими рекомендації по відвідуванню, розповів уролог-андролог Михайло Рузаєв.

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1. Від 0 до 1 року. Дитячий уролог-андролог. Завдання: дізнатися чи правильно сформовані органи, чи немає крипторхізму, аномалій розвитку (подвоєння нирки). Потрібно провести огляд, УЗД органів черевної порожнини, аналіз крові на каріотип.

2. 1 рік до 6. Дитячий уролог-андролог. Завдання: дізнатися чи є фімоз, чи немає інших скарг. Огляд, аналіз сечі, крові, УЗД органів черевної порожнини. Розширення обстеження за показаннями. 1 раз у 2 роки.



Чоловікам з 18 років потрібно щороку обстежуватись в андролога / vrachispb.ru

3. 6 до 14. Дитячий уролог-андролог. 1 раз у 2 роки. Завдання: оцінити, як проходить препубертат. Дізнатися чи немає фімозу, чи знає хлопчик про контрацепцію та гігієну, чи немає відставання в розвитку. Взяти аналіз крові, сечі, провести УЗД нирок, УЗД органів мошонки з пробою Вальсальви (12-14 років).

4. 14 до 18. Дитячий уролог-андролог. Визначити, як проходить пубертат. Зріст, вага, аналіз сечі, крові, УЗД щитоподібної залози, УЗД мошонки, УЗД органів черевної порожнини. Гормони і розширення обстеження – за показаннями. Тести на інфекції за показаннями. 1 раз у 2 роки.

5. 18 до 45. Уролог-андролог. 1 раз на рік. УЗД органів мошонки, аналізи крові на онкомаркери яєчка. Розширення обстеження за показаннями. Спермограму, тести на інфекції за показаннями. Тести на інфекції – перед плануванням вагітності проводяться обов'язково.

6. Від 45 і далі. Уролог-андролог. 1 раз на рік. ТРУЗД передміхурової залози, аналіз крові на онкомаркери передміхурової залози. Розширення обстеження – за показаннями.

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