Коли та як українці зможуть безкоштовно пройти тестування на рак

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Українці зможуть безкоштовно пройти обстеження на рак
Українці зможуть безкоштовно пройти обстеження на рак / pixabay.com

Починаючи з літа, в Україні можна буде безкоштовно отримати направлення на проходження скринінгових досліджень щодо наявності онкологічних захворювань.

 На засіданні уряду про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. 

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Уляна Супрун
“У гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак. Цього літа ми з урядом будемо розвивати програму Безкоштовна діагностика, будуть додаткові тести по ранньому виявленню”.

Як отримати направлення на онкологічний скрилінг?

Для тесту на рак необхідно буде піти до свого сімейного лікаря і отримати направлення на безкоштовну діагностику. Це робиться для того, щоб зменшити високий рівень смертності від онкозахворювань саме через пізню діагностику.

Які існують тексти на рак?

Рак шийки матки (жінки 21-65 років):

  1. Огляд гінеколога раз на рік;
  2. УЗД і кольпоскопія за необхідності;
  3. 9-26 років (до початку статевого життя);
  4. вакцинація від ВПЛ і дівчаткам і хлопчикам;
  5. ПАП тест кожні 3 роки;
  6. 30-65 років – PAP + НПВ тест кожні 5 років.

Рак молочної залози (жінки 44-74 років):

  1. До 44 років – УЗД раз на рік, при необхідності – мамографія;
  2. 45-54 років – мамографія щорічно;
  3. 55-74 років – мамографія кожні 2 роки.

Рак товстої кишки (чоловіки та жінки 45-75 років):

  1. Після 45 років – колоноскопія кожні 10 років;
  2. При необхідності – віртуальна колоноскопія (КТ колонографія) кожні 5 років;
  3. Гваяковая проба на приховану кров (gFOBT) АБО імунохімічний тест на приховану кров (FIT) – щорічно.

Рак шлунку (чоловіки і жінки після 40):

Гастроскопія.

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Легені (чоловіки та жінки 55-74 років):

Низькокодова КТ легенів у пацієнтів високої групи ризику (куріння по пачці сигарет на день протягом 30 років).

Рак предміхурової залози (чоловіки 55-69 років):

Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).

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Теги: Медицина Новини Здоров'я Здоров'я Онкозахворювання Уляна Супрун Медична реформа Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
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