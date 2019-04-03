Коли та як українці зможуть безкоштовно пройти тестування на рак

Починаючи з літа, в Україні можна буде безкоштовно отримати направлення на проходження скринінгових досліджень щодо наявності онкологічних захворювань.

На засіданні уряду про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Уляна Супрун “У гарантованому пакеті послуг первинної ланки є скринінгові тести на рак. Цього літа ми з урядом будемо розвивати програму Безкоштовна діагностика, будуть додаткові тести по ранньому виявленню”.

Як отримати направлення на онкологічний скрилінг?

Для тесту на рак необхідно буде піти до свого сімейного лікаря і отримати направлення на безкоштовну діагностику. Це робиться для того, щоб зменшити високий рівень смертності від онкозахворювань саме через пізню діагностику.

Які існують тексти на рак?

Рак шийки матки (жінки 21-65 років):

Огляд гінеколога раз на рік; УЗД і кольпоскопія за необхідності; 9-26 років (до початку статевого життя); вакцинація від ВПЛ і дівчаткам і хлопчикам; ПАП тест кожні 3 роки; 30-65 років – PAP + НПВ тест кожні 5 років.

Рак молочної залози (жінки 44-74 років):

До 44 років – УЗД раз на рік, при необхідності – мамографія; 45-54 років – мамографія щорічно; 55-74 років – мамографія кожні 2 роки.

Рак товстої кишки (чоловіки та жінки 45-75 років):

Після 45 років – колоноскопія кожні 10 років; При необхідності – віртуальна колоноскопія (КТ колонографія) кожні 5 років; Гваяковая проба на приховану кров (gFOBT) АБО імунохімічний тест на приховану кров (FIT) – щорічно.

Рак шлунку (чоловіки і жінки після 40):

Гастроскопія.

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Легені (чоловіки та жінки 55-74 років):

Низькокодова КТ легенів у пацієнтів високої групи ризику (куріння по пачці сигарет на день протягом 30 років).

Рак предміхурової залози (чоловіки 55-69 років):

Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).

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