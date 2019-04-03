Коли та як українці зможуть безкоштовно пройти тестування на рак
Починаючи з літа, в Україні можна буде безкоштовно отримати направлення на проходження скринінгових досліджень щодо наявності онкологічних захворювань.
На засіданні уряду про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
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Як отримати направлення на онкологічний скрилінг?
Для тесту на рак необхідно буде піти до свого сімейного лікаря і отримати направлення на безкоштовну діагностику. Це робиться для того, щоб зменшити високий рівень смертності від онкозахворювань саме через пізню діагностику.
Які існують тексти на рак?
Рак шийки матки (жінки 21-65 років):
- Огляд гінеколога раз на рік;
- УЗД і кольпоскопія за необхідності;
- 9-26 років (до початку статевого життя);
- вакцинація від ВПЛ і дівчаткам і хлопчикам;
- ПАП тест кожні 3 роки;
- 30-65 років – PAP + НПВ тест кожні 5 років.
Рак молочної залози (жінки 44-74 років):
- До 44 років – УЗД раз на рік, при необхідності – мамографія;
- 45-54 років – мамографія щорічно;
- 55-74 років – мамографія кожні 2 роки.
Рак товстої кишки (чоловіки та жінки 45-75 років):
- Після 45 років – колоноскопія кожні 10 років;
- При необхідності – віртуальна колоноскопія (КТ колонографія) кожні 5 років;
- Гваяковая проба на приховану кров (gFOBT) АБО імунохімічний тест на приховану кров (FIT) – щорічно.
Рак шлунку (чоловіки і жінки після 40):
Гастроскопія.
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Легені (чоловіки та жінки 55-74 років):
Низькокодова КТ легенів у пацієнтів високої групи ризику (куріння по пачці сигарет на день протягом 30 років).
Рак предміхурової залози (чоловіки 55-69 років):
Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).
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