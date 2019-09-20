Коли терпіти головний біль небезпечно

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Чи терпіти головний біль
Чи терпіти головний біль / anton.com.mx

Часто люди, які мають головні болі, вирішують не приймати спазмолітичні та знеболювальні препарати. Однак, терпіти головний біль не завжди можна. Коли краще прийняти таблетки, а коли все ж потерпіти?

Коли мова йде про сильний біль, який зазвичай характерний для приступів мігрені, то терпіти лікарі не рекомендують.

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Мігрень – що це?
Повторювані напади інтенсивного головного болю. Досі не встановлено точної причини її виникнення. Напади мігрені вперше починають турбувати ще в дитинстві. Фахівці припускають, що захворювання може бути спадковим. 
 
На мігрень страждає кожна п'ята жінка у світі, мігрень – на другому місці серед хвороб, які обмежують працездатність.

Якщо не знімати біль, це може бути небезпечно не стільки для конкретного приступу, як в цілому на перебіг захворювання. Коли людина довго терпить біль, є вірогідність зниження "больового порогу".

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Також з часом можуть з’явитися неприємні відчуття в шкірі навіть під час впливу не больових стимулів. Таке явище називають алодинією. 

 
Алодинія – що це?
Біль у відповідь на подразнення, яке в нормі не викликає такої реакції.
Біль характерний поколюванням, або відчуттям горіння.
 
Алодинія може бути симптомом декількох різних нервових станів, або це може виникнути самостійно.
 

Таким чином, люди з аллодинією можуть відчувати біль або дискомфорт, пропускаючи щітку через волосся, бриючи обличчя або ноги, торкаючись помірно гарячих предметів і навіть отримуючи ласки на шкірі.

При алодинії болісна реакція може відбуватися в будь-якому місці тіла.


Біль може відчуватись навіть від дотику

Інший вид болю, який повинен вас насторожити – це раптовий сильно виражений біль. 

Причиною може бути аневризма головного мозку, що являє собою випуклість на стінці однієї з головних кровоносних судин, які постачають кров у мозок.

Аневризма може лопнути, призвівши до внутрішньочерепного крововиливу. Якщо різкий головний біль з'явився раптово, рекомендується викликати швидку допомогу. 

Тому, терпіти біль є сенс лише тоді, коли ви точно знаєте причини його виникнення та найближчим часом позбудетесь подразника. 

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина
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