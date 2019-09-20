Коли терпіти головний біль небезпечно
Часто люди, які мають головні болі, вирішують не приймати спазмолітичні та знеболювальні препарати. Однак, терпіти головний біль не завжди можна. Коли краще прийняти таблетки, а коли все ж потерпіти?
Коли мова йде про сильний біль, який зазвичай характерний для приступів мігрені, то терпіти лікарі не рекомендують.
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Якщо не знімати біль, це може бути небезпечно не стільки для конкретного приступу, як в цілому на перебіг захворювання. Коли людина довго терпить біль, є вірогідність зниження "больового порогу".
Також з часом можуть з’явитися неприємні відчуття в шкірі навіть під час впливу не больових стимулів. Таке явище називають алодинією.
Таким чином, люди з аллодинією можуть відчувати біль або дискомфорт, пропускаючи щітку через волосся, бриючи обличчя або ноги, торкаючись помірно гарячих предметів і навіть отримуючи ласки на шкірі.
При алодинії болісна реакція може відбуватися в будь-якому місці тіла.
Біль може відчуватись навіть від дотику
Інший вид болю, який повинен вас насторожити – це раптовий сильно виражений біль.
Причиною може бути аневризма головного мозку, що являє собою випуклість на стінці однієї з головних кровоносних судин, які постачають кров у мозок.
Аневризма може лопнути, призвівши до внутрішньочерепного крововиливу. Якщо різкий головний біль з'явився раптово, рекомендується викликати швидку допомогу.
Тому, терпіти біль є сенс лише тоді, коли ви точно знаєте причини його виникнення та найближчим часом позбудетесь подразника.
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