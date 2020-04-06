Коли у МОЗ планують започаткувати масове тестування на коронавірус

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що станом на зараз Україна може проводити 30 000 тестувань на тиждень. І навіть з такими ресурсами в країні проводять лише близько 1000 тестувань на день.

В ефірі "Свободи слова" Віктор Ляшко розповів, що в України є стратегія розвитку тестування 80 000 людей на тиждень.

До теми У Львові запустили дві лабораторії, в яких ПЛР-тести роблять протягом дня

За словами Ляшка, у МОЗ нині вивчають питання, чому лабораторії в Україні досі недозавантажені зразками. Лікарні відзвітували, що зразки відбирають у всіх людей з пневмонією.

Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками. Ми розпочали й говоримо про алгоритми, чому у нас не доставляються зразки на тестування в лабораторії. Питання в тому, чи всі пневмонії тестуються. Сьогодні маємо сигнал з областей, що всі, хто є з підозрою з пневмоніями – збираються зразки, доставляються в лабораторії,

– заявив Ляшко.

Відтак, у МОЗ вважають, що можуть існувати проблеми саме з реагуванням сімейних лікарів на людей з підозрою, які не вважають за потрібне брати зразки на дослідження.

Можливо, є проблеми з реагуванням і невиїздом до людей, які повідомляють сімейного лікаря про те, що в нього є підозра,

– зауважив він.

У МОЗ змінили алгоритм дій при підозрі на коронавірус

Тепер кожен, хто має симптоми, що схожі на коронавірусну хворобу, повинен зателефонувати до сімейного лікаря. Якщо у людини не підписана декларація з лікарем, необхідно телефонувати у швидку допомогу – 103.

Надалі лікар або телефонує мобільній бригаді, яких є десятки в кожній області. По прибуттю, персонал відбере зразки для дослідження.

Якщо будуть покази для госпіталізації, мобільна бригада одразу госпіталізує пацієнта.

Коли Україна проводитиме масове тестування на коронавірус?

У МОЗ планують запровадити масове тестування громадян на коронавірус. Але цього не запровадять доти, доки лікарні не почнуть повністю завантажувати вказаний ліміт тестування – 30 000 зразків на тиждень. Ляшко зазначив, масове тестування стане другою хвилею розгортання тестувань.

Також у МОЗ планують створити місця для мобільного тестування. Коли вони з'являться, туди можна буде приїхати на власному автомобілі та здати зразки для дослідження.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я