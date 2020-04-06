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Коли у МОЗ планують започаткувати масове тестування на коронавірус

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Чи буде в Україні масове тетування на коронавірус / Ілюстративне фото

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що станом на зараз Україна може проводити 30 000 тестувань на тиждень. І навіть з такими ресурсами в країні проводять лише близько 1000 тестувань на день.

В ефірі "Свободи слова" Віктор Ляшко розповів, що в України є стратегія розвитку тестування 80 000 людей на тиждень.

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За словами Ляшка, у МОЗ нині вивчають питання, чому лабораторії в Україні досі недозавантажені зразками. Лікарні відзвітували, що зразки відбирають у всіх людей з пневмонією.

Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками. Ми розпочали й говоримо про алгоритми, чому у нас не доставляються зразки на тестування в лабораторії. Питання в тому, чи всі пневмонії тестуються. Сьогодні маємо сигнал з областей, що всі, хто є з підозрою з пневмоніями – збираються зразки, доставляються в лабораторії,
– заявив Ляшко.

Відтак, у МОЗ вважають, що можуть існувати проблеми саме з реагуванням сімейних лікарів на людей з підозрою, які не вважають за потрібне брати зразки на дослідження.

 Можливо, є проблеми з реагуванням і невиїздом до людей, які повідомляють сімейного лікаря про те, що в нього є підозра,
– зауважив він.

У МОЗ змінили алгоритм дій при підозрі на коронавірус

  • Тепер кожен, хто має симптоми, що схожі на коронавірусну хворобу, повинен зателефонувати до сімейного лікаря. Якщо у людини не підписана декларація з лікарем, необхідно телефонувати у швидку допомогу – 103.  
  • Надалі лікар або телефонує мобільній бригаді, яких є десятки в кожній області. По прибуттю, персонал відбере зразки для дослідження.
  • Якщо будуть покази для госпіталізації, мобільна бригада одразу госпіталізує пацієнта.

Коли Україна проводитиме масове тестування на коронавірус?

У МОЗ планують запровадити масове тестування громадян на коронавірус. Але цього не запровадять доти, доки лікарні не почнуть повністю завантажувати вказаний ліміт тестування – 30 000 зразків на тиждень. Ляшко зазначив, масове тестування стане другою хвилею розгортання тестувань. 

Також у МОЗ планують створити місця для мобільного тестування. Коли вони з'являться, туди можна буде приїхати на власному автомобілі та здати зразки для дослідження.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Віктор Ляшко Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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