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Коли Україна може вийти з карантину: прогноз Ляшка

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Коли Україна вийде з карантину / Пресслужба Кабміну

Епідемію коронавірусу триває в Україні. У МОЗ запевняють, що послаблювати карантин ще недоцільно. Однак влада вже розробляє план виходу з карантину та дає перші прогнози.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна наголосив, що ніхто не буде тримати країну на карантині рік чи пів року.

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За словами Ляшка, є декілька сценаріїв виходу з карантину.

Ми вже зараз розглядаємо вихід з карантину, оцінюємо, як це можна зробити. Наше головне завдання зараз – перейти пік,
– додав він. 

Раніше прогнозували, що пік захворюваності на коронавірус в Україні буде у 20-х числах квітня.

Віктор Ляшко пояснив, що різні епідеміологи говорять по-різному: чи набуде коронавірус циклічності, чи перейде в сезонне захворювання, як інші грипоподібні захворювання. Залежно від цих факторів буде прийте рішення.

Загалом ситуація залежить від того, як впливають карантинні заходи, і від того, як "ми будемо дотримуватися карантину".

Станом на 15 квітня в Україні вже зафіксували 3 764 випадки коронавірусу, 108 людей померло, а 143 – вилікувались. Уряд посилив та продовжив карантин щонайменше до 24 квітня. Однак у Кабміні неодноразово підкреслювали, що карантин можуть продовжити до початку травня.

Попередню стратегію уряду щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.

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Обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Віктор Ляшко
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