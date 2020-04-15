Коли Україна може вийти з карантину: прогноз Ляшка
Епідемію коронавірусу триває в Україні. У МОЗ запевняють, що послаблювати карантин ще недоцільно. Однак влада вже розробляє план виходу з карантину та дає перші прогнози.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна наголосив, що ніхто не буде тримати країну на карантині рік чи пів року.
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За словами Ляшка, є декілька сценаріїв виходу з карантину.
Ми вже зараз розглядаємо вихід з карантину, оцінюємо, як це можна зробити. Наше головне завдання зараз – перейти пік,
– додав він.
Раніше прогнозували, що пік захворюваності на коронавірус в Україні буде у 20-х числах квітня.
Віктор Ляшко пояснив, що різні епідеміологи говорять по-різному: чи набуде коронавірус циклічності, чи перейде в сезонне захворювання, як інші грипоподібні захворювання. Залежно від цих факторів буде прийте рішення.
Загалом ситуація залежить від того, як впливають карантинні заходи, і від того, як "ми будемо дотримуватися карантину".
Станом на 15 квітня в Україні вже зафіксували 3 764 випадки коронавірусу, 108 людей померло, а 143 – вилікувались. Уряд посилив та продовжив карантин щонайменше до 24 квітня. Однак у Кабміні неодноразово підкреслювали, що карантин можуть продовжити до початку травня.
Попередню стратегію уряду щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.
Обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу
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