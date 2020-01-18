Коли Україна перейде на електронні медичні картки

Уряд активно готується для запровадження другої черги медичної реформи в Україні до 1 квітня 2020 року. Тоді й має запрацювати електронна медична картка пацієнта. До системи eHealth підключаються заклади спеціалізованої медичної допомоги, запрацюють електронні направлення на обстеження й лікування.

"Система eHealth почала працювати 2,5 року тому. Однією з головних претензій всі ці роки до системи була відсутність зрозумілої та підтвердженої офіційно системи захисту даних пацієнтів... Сьогодні ця проблема вирішена", – написав у фейсбуці віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, додавши, що дані пацієнтів надійно захищені.

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Система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації, наголосив Федоров.

"Це дуже важливо ще й тому, що до 1 квітня ми активно готуємося для запровадження другої черги медичної реформи, зокрема, до eHealth підключаються заклади спеціалізованої медичної допомоги, запрацюють електронні направлення, електронна медична картка пацієнта", – написав міністр.

Це дозволить надалі запустити корисні онлайн-сервіси для українців. Наприклад – можливість обрати сімейного лікаря та укласти з ним декларацію онлайн.

Зауважимо, що систему eHealth на рівні Мінохорони здоров'я почали впроваджувати за перебування на посаді в. о. міністерки Уляни Супрун.

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