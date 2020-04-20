Коли українські медики повернуться додому з Італії: відповідь МОЗ

Українські медики, які допомогають Італії в боротьбі з коронавірусом, повернуться на тиждень пізніше, ніж очікувалось, а саме – 25 квітня. Це пов'язано з проханням італійського уряду.

Відрядження українських медиків згідно з попередніми домовленостями, мало тривати два тижні. Вони мали прибути в Україну ще 18 квітня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Водночас італійська сторона звернулась до України щодо продовження ще на тиждень, до 25 квітня, перебування медиків з України в Італії.

За словами Степанова, МОЗ узгодило попередньо з українськими фахівцями цю пропозицію Італії.

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20 українських медиків вже два тижні допомагають італійцям у боротьбі з Covid-19 та набираються досвіду.

Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.

В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там зараз бракує персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.

В МОЗ вважають, що це буде хорошим досвідом для України вивчити, як реагувати на критичну ситуацію.

Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч людей. Від інфекції, на жаль, померли вже 23 660 осіб. Водночас ситуація з коронавірусом в Італії з кожним днем покращується. Є тенденція до зменшення кількості хворих.

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