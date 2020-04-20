24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Коли українські медики повернуться додому з Італії: відповідь МОЗ

-
Українські лікарі в Італії залишаться ще на тиждень

Українські медики, які допомогають Італії в боротьбі з коронавірусом, повернуться на тиждень пізніше, ніж очікувалось, а саме – 25 квітня. Це пов'язано з проханням італійського уряду.

Відрядження українських медиків згідно з попередніми домовленостями, мало тривати два тижні. Вони мали прибути в Україну ще 18 квітня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

Цікаво Важкі пацієнти та безпека лікарів: що найбільше вразило українських медиків в Італії

Водночас італійська сторона звернулась до України щодо продовження ще на тиждень, до 25 квітня, перебування медиків з України в Італії. 

За словами Степанова, МОЗ узгодило попередньо з українськими фахівцями цю пропозицію Італії. 

Що відомо про українськи медпрацівників в Італії

  • 20 українських медиків вже два тижні допомагають італійцям у боротьбі з Covid-19 та набираються досвіду.
  • Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.
  • В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
  • Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там зараз бракує персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.
  • В МОЗ вважають, що це буде хорошим досвідом для України вивчити, як реагувати на критичну ситуацію.

Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч людей. Від інфекції, на жаль, померли вже 23 660 осіб. Водночас ситуація з коронавірусом в Італії з кожним днем покращується. Є тенденція до зменшення кількості хворих.

Що найбільше вразило українських медиків в Італії: дивіться відеосюжет 24 каналу

 

Автор: Емал Набі
Теги: Максим Степанов Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини політики Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин