Коли українські медики повернуться додому з Італії: відповідь МОЗ
Українські медики, які допомогають Італії в боротьбі з коронавірусом, повернуться на тиждень пізніше, ніж очікувалось, а саме – 25 квітня. Це пов'язано з проханням італійського уряду.
Відрядження українських медиків згідно з попередніми домовленостями, мало тривати два тижні. Вони мали прибути в Україну ще 18 квітня. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
Цікаво Важкі пацієнти та безпека лікарів: що найбільше вразило українських медиків в Італії
Водночас італійська сторона звернулась до України щодо продовження ще на тиждень, до 25 квітня, перебування медиків з України в Італії.
За словами Степанова, МОЗ узгодило попередньо з українськими фахівцями цю пропозицію Італії.
Що відомо про українськи медпрацівників в Італії
- 20 українських медиків вже два тижні допомагають італійцям у боротьбі з Covid-19 та набираються досвіду.
- Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.
- В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
- Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там зараз бракує персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.
- В МОЗ вважають, що це буде хорошим досвідом для України вивчити, як реагувати на критичну ситуацію.
Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч людей. Від інфекції, на жаль, померли вже 23 660 осіб. Водночас ситуація з коронавірусом в Італії з кожним днем покращується. Є тенденція до зменшення кількості хворих.
Що найбільше вразило українських медиків в Італії: дивіться відеосюжет 24 каналу
Читайте також
-
До 10 000 гривень на день: у МОЗ розповіли, скільки коштує лікування від коронавірусусьогодні , 01:46
-
"Це неприпустимо", – у МОЗ заявили, що кілька областей приховують кількість хворих на COVID-19сьогодні , 10:09
-
В Україні виявили 5710 випадків зараження коронавірусомсьогодні , 09:31
-
Як правильно мити руки: відео19 квітня , 23:54