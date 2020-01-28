Коли в Україні запрацює електронний лікарняний: відома дата

У Кабміні анонсували запровадження електронного лікарняного. Послуга стане доступною уже з 1 квітня.

Про запуск проєкту повідомили у фейсбуці Мінсоцполітики.

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Електронний лікарняний забезпечить прозорість та відкритість у видачі лікарняних, заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

З 1 квітня в Україні з’являться електронні лікарняні. Це буде перший етап, але цей крок дозволить навести лад у системі та продовжити боротьбу з корупцією у сфері соціального страхування,

– зазначив Коваль.

За його словами, Україні потрібні незворотні зміни, які покращать ситуацію у системі соціального страхування України.

Процес видачі лікарняних стане прозорішим. Адже можна буде простежити весь процес оформлення лікарняного. Лікар, який видає лікарняний, повинен буде підписати документ своїм цифровим підписом в електронній системі.

Далі інформацію через реєстр у Пенсійному фонді автоматично отримає Фонд соціального страхування. В установі відразу знатимуть, що людина захворіла та повинна отримати компенсацію, оскільки платить єдиний соціальний внесок.

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