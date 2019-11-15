Коли в Україні запрацює страхова медицина

За словами міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької, наступного року в Україні почнуть впроваджувати страхову медицину.

Про це вона повідомила у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.

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Скалецька зазначила, що 2020 року планується винести на обговорення з парламентарями, урядом та українцями додаткову страхову модель фінансування, щоб покрити всі необхідні потреби громадян.

Зоряна Скалецька “Я сподіваюся, що в наступному році цей законопроєкт буде прийнятий, щоб ми змогли запустити пілотні програми, які будуть додатковими”.

Медичне страхування – що це? Це тип страхування, який захищає громадян від витрат на медичну допомогу. Це робиться коштом страхових резервів і, як правило, за наявності договору зі страховою медичною організацією. При цьому людина повинна сплачувати внески до відповідних фондів.

Зараз в Україні діє система добровільного медичного страхування. Проте ця послуга не є популярною – за останніми даними, лише близько 6% українців мають відповідні поліси.

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