Коли в Україні запрацює страхова медицина
За словами міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької, наступного року в Україні почнуть впроваджувати страхову медицину.
Про це вона повідомила у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.
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Скалецька зазначила, що 2020 року планується винести на обговорення з парламентарями, урядом та українцями додаткову страхову модель фінансування, щоб покрити всі необхідні потреби громадян.
Зараз в Україні діє система добровільного медичного страхування. Проте ця послуга не є популярною – за останніми даними, лише близько 6% українців мають відповідні поліси.
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