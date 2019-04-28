Коли варто йти до проктолога: тривожні симптоми

Проктолог займається лікуванням дуже "незручних" проблем. Незручних тому, що у деяких випадках у проблемах ніяково зізнатися, а також тому, що таким людям некомфортно ходити, сидіти, лежати, тощо.

Проктолог діагностує й лікує патологію анального отвору, прямої та товстої кишок.

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Під час візиту лікар проводить комплексне обстеження за стандартним сценарієм: лікар уважно вислухає ваші скарги, поставить кілька питань і приступить до обстеження. Воно обов'язково включає зовнішній огляд зони промежини, пальцеве дослідження ануса і нижнього відділу прямої кишки, а також аноскопію за допомогою аноскопа.



Аноскоп



Проктолог Олена Смирнова назвала симптоми, які вказують на проблему з анусом або кишкою.

В яких випадках потрібно йти до проктолога

1. Біль в області ануса і прямої кишки під час ходьби і коли довго сидите.

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2. Кров на туалетному папері, на калі, прожилки слизу і гною.

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3. Поява припухлостей, "шишок", почервоніння, виразок, гнійників в області заднього проходу, відчуття чужорідного тіла в прямій кишці і зоні ануса.



4. Свербіж і печіння в районі ануса і прямої кишки. Буває постійний або після відвідування туалету.

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5. Болі під час дефекації

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6. Часті закрепи, труднощі під час спорожнення кишківника, часті випорожнення, пронос, нетримання калових мас та газів, помилкові позиви до дефекації.

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7. Вихід назовні гемороїдального вузла. Поява після дефекації припухлості або округлого утворення з анального отвору. Удари, порізи, пошкодження області заднього проходу.

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8. Попадання в пряму кишку сторонніх предметів. Не потрібно намагатися самостійно витягувати їх, є ризик пошкодити ніжну слизову оболонку.

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9. Поява в зоні кондилом, папілом, бахромок, тріщин.

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Якщо ви знайшли свою проблему з вищеперерахованих – тоді вам потрібно записатися на прийом до проктолога.

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