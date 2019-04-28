Коли варто йти до проктолога: тривожні симптоми

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Коли варто йти до проктолога
Коли варто йти до проктолога / Фото з вільних джерел

Проктолог займається лікуванням дуже "незручних" проблем. Незручних тому, що у деяких випадках у проблемах ніяково зізнатися, а також тому, що таким людям некомфортно ходити, сидіти, лежати, тощо.

Проктолог діагностує й лікує патологію анального отвору, прямої та товстої кишок.

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Під час візиту лікар проводить комплексне обстеження за стандартним сценарієм: лікар уважно вислухає ваші скарги, поставить кілька питань і приступить до обстеження. Воно обов'язково включає зовнішній огляд зони промежини, пальцеве дослідження ануса і нижнього відділу прямої кишки, а також аноскопію за допомогою аноскопа.

Аноскоп
Аноскоп

Проктолог Олена Смирнова назвала симптоми, які вказують на проблему з анусом або кишкою.

В яких випадках потрібно йти до проктолога

1. Біль в області ануса і прямої кишки під час ходьби і коли довго сидите.

2. Кров на туалетному папері, на калі, прожилки слизу і гною.

3. Поява припухлостей, "шишок", почервоніння, виразок, гнійників в області заднього проходу, відчуття чужорідного тіла в прямій кишці і зоні ануса.

4. Свербіж і печіння в районі ануса і прямої кишки. Буває постійний або після відвідування туалету.

5. Болі під час дефекації

6. Часті закрепи, труднощі під час спорожнення кишківника, часті випорожнення, пронос, нетримання калових мас та газів, помилкові позиви до дефекації.

7. Вихід назовні гемороїдального вузла. Поява після дефекації припухлості або округлого утворення з анального отвору. Удари, порізи, пошкодження області заднього проходу.

8. Попадання в пряму кишку сторонніх предметів. Не потрібно намагатися самостійно витягувати їх, є ризик пошкодити ніжну слизову оболонку.

9. Поява в зоні кондилом, папілом, бахромок, тріщин.

Якщо ви знайшли свою проблему з вищеперерахованих – тоді вам потрібно записатися на прийом до проктолога.

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Теги: Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт Новини Здоров'я
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