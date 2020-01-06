Коли відчуття слизу в горлі становить небезпеку здоров'ю

Без слизу в носі нормальне дихання неможливе. Слиз виконує безліч функцій для збереження нашого носа і підготовки повітря до подальшого використання. Втім, іноді неприємні відчуття в горлянці насторожують.

Лор Анатолій Власенко розповів, чому люди часто скаржаться на неприємне відчуття слизу в горлянці та коли симптом може свідчити про певні захворювання.

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Варто розуміти, що по "задній стінці" слиз тече завжди, інше питання, що ми цього не відчуваємо.

А ось відчувати починаємо в одному з чотирьох випадків:

Слизу дуже багато, як наприклад, при алергічному риніті.

Слизова задньої стінки горлянки пересушена, якщо замість носа дихаємо ротом.

Слизова горлянки пошкоджена хімічними речовинами: тютюновим димом, смогом.

Слизова горлянки пошкоджена занедбаністю шлункового соку, при проблемах зі шлунком / стравоходом.

Відтак, шукати потрібно супутні симптоми, а тоді з'ясовувати причину.

Алергічний риніт. Він супроводжується масою інших симптомів, за якими може бути діагностований. Зокрема, набряк слизової оболонки носа, алергічні спазми, часте чхання та інші неприємні відчуття. Тому, лікар відразу зрозуміє, що причина надмірного вироблення слизу в наявності захворювання і визначить потрібне лікування.



Алергічний риніт слід лікувати / Фото: Unsplash

Три інші причини, які об'єднують пошкодження слизової, при якому з'являється дискомфорт навіть при нормальній кількості слизу:

При порушеному носовому диханні проблема іноді явна, а іноді – ні. Якщо вдень ​​дихання абсолютно нормальне, то людина поспішає виключати з ймовірних причин проблеми з диханням. Втім часто, згодом виявляється, що пацієнт страждає від хропіння, або трапляється таке, що людина прокидається вночі, в роті пересохло, горло "пече" і о, диво, ніс закладений. Це може свідчити про проблеми з диханням.

При рефлексі, занедбаності шлункового вмісту, характерними моментами можуть бути: "першіння в горлі" впродовж дня, кашель, особливо після їжі або в горизонтальному положенні, біль в горлі, на ранок після пізнього прийому їж.

Вплив таких факторів, як тютюновий дим, старий неочищений кондиціонер, вихлопи сусіднього заводу, лише посилюють неприємні відчуття.