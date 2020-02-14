Коли вилетить наступний борт за українцями в Ухань та яке їхнє майбутнє: заява Скалецької

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що вже наступного тижня українці які зараз перебувають у китайському Ухані, що є осередком нового коронавірусу, зможуть повернутися додому. Далі їх відправлять у ізоляцію на щонайменше 14 днів.

Як розповіла очільниця МОЗ у ефірі програми "Право на владу", зараз із усіма українцями, що перебувають в Ухані, комунікують представники Міністерства закордонних справ через спеціальний чат.

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"Скажу, що ніякої затримки немає. Має місце планомірна, розмірена та розважлива процедура ухвалення рішень для того, щоб забезпечити прибуття українських громадян до України, але водночас дати можливість усім почуватися в безпеці від імовірного поширення короновірусу", – зауважила чиновниця.

За її словами, сьогодні на вищому рівні ухвалили рішення, що у вівторок, 18 лютого, відправлять літак, і наступного дня громадяни України повернуться додому.

Скалецька запевнила, що до України прибудуть тільки ті громадяни, які не мають симптомів та які є здоровими. Щоправда, вони можуть бути імовірними носіями коронавірусу.

Спершу їх перевірить китайська влада та лише після цього дозволять їх випустити. Потім їх перевірять українські лікарі. Вони супроводжуватимуть українців із Уханю на борту літака та потім залишаться з ними в ізоляції. Хочу одразу сказати, що ізоляція триватиме щонайменше 14 днів,

– додала вона.

Щодо приміщення, в якому в ізоляції перебуватимуть українці, українська влада шукає комфортне та водночас епідемічно безпечне для того, щоб не поширювалася імовірна хвороба.

"Сьогодні наші чотири служби доаналізовують усі об’єкти. Маємо чотири варіанти. Зокрема, з’ясовуємо порядок оплати та суму, яка є необхідною", – зазначила Скалецька.

За її словами, це приміщення підготують своєчасно, аби українців після прильоту змогли одразу тут заселити. Доправлятимуть їх сюди автобусом. Скалецька додала, що сусідньому населеному пункту жодної загрози немає.

"Якщо ж хтось із прибулих українців матиме симптоми коронавірусу, його одразу госпіталізують і нададуть усю необхідну допомогу", – підсумувала міністерка.

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Що відомо про повернення українців із Китаю

Наприкінці січня Україна відправила до Китаю два літаки задля евакуації своїх громадян. Загалом додому повернулися 415 українців. 11 лютого мала відбутися нова евакуація українців із Уханю, але вилетіти їм не вдалося нібито через технічні причини, які не залежать від посольства України у КНР.

12 лютого авіакомпанія SkyUp заявила, що є готовою відправити ще один літак. За словами представників авіаперевізника, 16 членів екіпажу та команда медиків будуть одягнутими в костюми біологічного захисту. Після прибуття пасажирам поміряють температуру, техніку літака продезінфікують, а спеціальні повітряні фільтри замінять на нові.

Натомість очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявляла, що кінцеве рішення про початок евакуації українців із Китаю ухвалять лише тоді, коли буде виключено всі можливі ризики занесення хвороби на територію України разом із евакуйованими.

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Що відомо про новий коронавірус із Китаю

Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померло 1 369 осіб із 60 347 інфікованих.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердили.

Щоправда, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування.

Їх, імовірно, заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу