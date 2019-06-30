Коли їжа небезпечніша за сигарети

Сучасні дослідження показують, що неправильне харчування стає причиною кожної п'ятої смерті у світі.

В останньому дослідженні зібрали дані про хвороби жителів 195 країн з різними харчовими звичками, пише BBC.

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З'ясувалося, що найнебезпечнішими були такі особливості харчування:

надлишок солі в раціоні; дефіцит цілозернових продуктів; дефіцит фруктів і овочів.

Крім того, смертність підвищувало недостатнє вживання горіхів, насіння, риби та морепродуктів.

Вчені прийшли до висновку, що не існує країни з ідеальними національними харчовими традиціями, але найрідше люди вмирають від неправильного харчування у Франції, Іспанії та Ізраїлі.



Найбільше людей через неправильне харчування помирає в Узбекистані

Найбільш несприятливою країною за цим показником виявився Узбекистан – там 892 осіб на кожні 100 тисяч жителів щорічно вмирають через шкідливу для здоров'я їжу (в Ізраїлі – 89 на 100 тисяч).

На думку експертів, проблема з дієтою – не тільки економічна, хоча висока вартість якісних продуктів дійсно робить їх недоступними для соціально незахищених верств населення. Важлива інформованість. Адже відмовитися від надмірного вживання солі, наприклад, не варто ні копійки.

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