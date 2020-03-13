Коли закінчиться пандемія коронавірусу: прогнози науковців

Китайські фахівці заявили, що глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня.

Але це можливо у випадку, якщо всі країни зроблять потрібні заходи для боротьби з пандемією Covid-2019, повідомляє The Straits Times.

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Моя оцінка червня базується на сценаріях, що всі країни вживають позитивних заходів. Але якщо деякі країни не ставляться до інфекційності та шкідливості серйозно та втручаються, це триватиме довше,

– заявив Чжун Наньшань, старший радник медичного уряду Китаю.

За його словами, пік захворюваності у провінції Хубей минув, адже кількість нових зареєстрованих випадків впала.

Крім того, кількість захворювань повинна впасти з настанням теплих місяців, вважають фахівці.



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