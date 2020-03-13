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Коли закінчиться пандемія коронавірусу: прогнози науковців

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Кінець пандемії коронавірусу / ua.news

Китайські фахівці заявили, що глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня.

Але це можливо у випадку, якщо всі країни зроблять потрібні заходи для боротьби з пандемією Covid-2019, повідомляє The Straits Times.

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Моя оцінка червня базується на сценаріях, що всі країни вживають позитивних заходів. Але якщо деякі країни не ставляться до інфекційності та шкідливості серйозно та втручаються, це триватиме довше,
– заявив Чжун Наньшань, старший радник медичного уряду Китаю.

За його словами, пік захворюваності у провінції Хубей минув, адже кількість нових зареєстрованих випадків впала.

Крім того, кількість захворювань повинна впасти з настанням теплих місяців, вважають фахівці.

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Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Китай
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